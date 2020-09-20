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政治/中国/新疆/新西兰

中国-海外一新疆维族妇女寻其兄弟

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Rizwangul, une jeune femme ouïghoure, tient la photo de son frère Mewlan disparu dans le Xinjiang en 2017.
Rizwangul, une jeune femme ouïghoure, tient la photo de son frère Mewlan disparu dans le Xinjiang en 2017. © RFI/Heike Schmidt 法广
作者： 尼古拉
6 分钟

Rizwangul 是一名目前流亡新西兰的新疆维族女学者。她于2017年得知其兄弟Mewlan被捕后，至今渺无音信。她接受了本台RFI法广法语亚洲栏目« FRÉQUENCE ASIE »的专访。

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本台RFI法广法文网2020年9月20日周日刊出记者Heike.S的一个长篇专访，在此予以着重介绍。该采访在导语中说，西方批评中国大规模镇压新疆维族及穆斯林 - 强行结扎ˎ 非法拘禁ˎ 酷刑失踪。蓄须及与境外联络都可能是遭拘押的理由。美国指责北京“强迫劳动”，决定对包括棉花在内的新疆产品禁止进口；欧盟则发出向新疆派遣国际调查员的呼吁。

Rizwangul 表示，她之前与其兄弟总是保持着联系，每周通话大约两到三次。但他突然失去了音讯，那是发生在2017年元月。母亲在三天后才告知。他是在午休时被捕的，当时正在一家饭馆就餐。便衣拘人时没有讲理由。今年6月，中国驻新西兰使馆回复了新西兰政府的询问，证实Mewlan目前被关押在石河子的北野监狱。

Rizwangul 最近得知，Mewlan已因分裂罪被判有期徒刑9年。Rizwangul表示，他的兄弟没有前科，与政治不沾边。他没做坏事，没有违法，对中国没有威胁，他是无辜的。Mewlan于2012年至2014年间曾在土耳其读书，但这不应是抓人的理由，这不是犯罪。他的儿子如今四岁了，过生日都没有父亲。让孩子痛苦很可怕。

Rizwangul 在«change.org»网站发起了释放Mewlan的请愿呼吁，现已收集了4万4千个签名。她在采访中表示，她害怕，出于对其在中国家人安全的担心，三年后才打破沉默，希望这将有助于找回她的兄弟。

Rizwangul 在这一专访结束前表示，她不论是在个人层面，还是国家层面，甚至国际层面都需要获得支持。维族民众的痛苦不能如此继续，只要有支持的声音就将有帮助。

(fin - 完)

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