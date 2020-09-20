中国-海外一新疆维族妇女寻其兄弟

Rizwangul 是一名目前流亡新西兰的新疆维族女学者。她于2017年得知其兄弟Mewlan被捕后，至今渺无音信。她接受了本台RFI法广法语亚洲栏目« FRÉQUENCE ASIE »的专访。

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本台RFI法广法文网2020年9月20日周日刊出记者Heike.S的一个长篇专访，在此予以着重介绍。该采访在导语中说，西方批评中国大规模镇压新疆维族及穆斯林 - 强行结扎ˎ 非法拘禁ˎ 酷刑失踪。蓄须及与境外联络都可能是遭拘押的理由。美国指责北京“强迫劳动”，决定对包括棉花在内的新疆产品禁止进口；欧盟则发出向新疆派遣国际调查员的呼吁。

Rizwangul 表示，她之前与其兄弟总是保持着联系，每周通话大约两到三次。但他突然失去了音讯，那是发生在2017年元月。母亲在三天后才告知。他是在午休时被捕的，当时正在一家饭馆就餐。便衣拘人时没有讲理由。今年6月，中国驻新西兰使馆回复了新西兰政府的询问，证实Mewlan目前被关押在石河子的北野监狱。

Rizwangul 最近得知，Mewlan已因分裂罪被判有期徒刑9年。Rizwangul表示，他的兄弟没有前科，与政治不沾边。他没做坏事，没有违法，对中国没有威胁，他是无辜的。Mewlan于2012年至2014年间曾在土耳其读书，但这不应是抓人的理由，这不是犯罪。他的儿子如今四岁了，过生日都没有父亲。让孩子痛苦很可怕。

Rizwangul 在«change.org»网站发起了释放Mewlan的请愿呼吁，现已收集了4万4千个签名。她在采访中表示，她害怕，出于对其在中国家人安全的担心，三年后才打破沉默，希望这将有助于找回她的兄弟。

Rizwangul 在这一专访结束前表示，她不论是在个人层面，还是国家层面，甚至国际层面都需要获得支持。维族民众的痛苦不能如此继续，只要有支持的声音就将有帮助。

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