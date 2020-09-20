波兰-保护动物法通过 执政联盟动摇

波兰主导执政联盟的法律与公正党（PiS）主席卡钦斯基推出了一项保护动物新法，到表决时才发现会动摇执政联盟，但因在野党支持已获通过。波兰执政联盟现已摇摇欲坠。

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据本台RFI法广记者Damien.S周日（2020年9月20日）发自华沙的报道，造成波兰执政联盟内出现分歧的这一保护动物新法5项措施中，有2项引发巨大反响。一项是波兰禁止以谋取毛皮为目的的动物饲养（兔毛除外）；另一项是波兰限制宗教仪式宰杀动物（穆斯林和犹太社区除外）。

从经济上而言，这一新法会给波兰带来严重后果，相关的养殖每年的营业额高达15亿欧元。波兰不仅是肉碎出口以色列的大国，也是继中国和丹麦之后，全球第三大毛皮出产国。非政府组织认为，波兰全国此类动物养殖户超过500家。

一项动摇执政联盟的新法

这一新法由波兰法律与公正党（PiS）主席卡钦斯基提出，他以宠猫举国闻名。他为此展开积极宣传，并在Tik-Tok上发文，因为他即没有脸书（Facebook）, 也没有推特（Twitter）。

在周四至周五晚投票前，卡钦斯基对波兰现执政联盟的三个政党下达了指示，但表决结果显示，不仅两个结盟政党反对，连法律与公正党内也有多名议员以经济爱国主义为由，投了反对票或弃权票，其中包括农业部长。卡钦斯基在表决后第二天即刻决定暂停15名法律与公正党议员，部分党内大员则声称，现执政联盟已解体。

波兰现执政联盟改组在即

波兰执政联盟当前的分歧可能会对预计在未来几周展开的政府改组造成冲击。法律与公正党在上次组阁时，给每个加盟政党留出了两个部长席位，但依照最新的选举结果，它可以从每个加盟政党那里收回一个部长席位，这会造成相关方不快。

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有关政府改组的谈判已持续数周之久，有传闻说，围绕动物保护法的争议只是一场相互施压的政治游戏。而农民，作为法律与公正党的基础选民已经走上了街头。对执政者而言，这种游戏有很大的风险。

波兰法律与公正党计划周一举行高层会议，讨论未来的三方执政联盟。

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