波蘭-保護動物法通過 執政聯盟動搖

波蘭主導執政聯盟的法律與公正黨（PiS）主席卡欽斯基推出了一項保護動物新法，到表決時才發現會動搖執政聯盟，但因在野黨支持已獲通過。波蘭執政聯盟現已搖搖欲墜。

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據本台RFI法廣記者Damien.S周日（2020年9月20日）發自華沙的報道，造成波蘭執政聯盟內出現分歧的這一保護動物新法5項措施中，有2項引發巨大反響。一項是波蘭禁止以謀取毛皮為目的的動物飼養（兔毛除外）；另一項是波蘭限制宗教儀式宰殺動物（穆斯林和猶太社區除外）。

從經濟上而言，這一新法會給波蘭帶來嚴重後果，相關的養殖每年的營業額高達15億歐元。波蘭不僅是肉碎出口以色列的大國，也是繼中國和丹麥之後，全球第三大毛皮出產國。非政府組織認為，波蘭全國此類動物養殖戶超過500家。

一項動搖執政聯盟的新法

這一新法由波蘭法律與公正黨（PiS）主席卡欽斯基提出，他以寵貓舉國聞名。他為此展開積極宣傳，並在Tik-Tok上發文，因為他即沒有臉書（Facebook）, 也沒有推特（Twitter）。

在周四至周五晚投票前，卡欽斯基對波蘭現執政聯盟的三個政黨下達了指示，但表決結果顯示，不僅兩個結盟政黨反對，連法律與公正黨內也有多名議員以經濟愛國主義為由，投了反對票或棄權票，其中包括農業部長。卡欽斯基在表決後第二天即刻決定暫停15名法律與公正黨議員，部分黨內大員則聲稱，現執政聯盟已解體。

波蘭現執政聯盟改組在即

波蘭執政聯盟當前的分歧可能會對預計在未來幾周展開的政府改組造成衝擊。法律與公正黨在上次組閣時，給每個加盟政黨留出了兩個部長席位，但依照最新的選舉結果，它可以從每個加盟政黨那裡收回一個部長席位，這會造成相關方不快。

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有關政府改組的談判已持續數周之久，有傳聞說，圍繞動物保護法的爭議只是一場相互施壓的政治遊戲。而農民，作為法律與公正黨的基礎選民已經走上了街頭。對執政者而言，這種遊戲有很大的風險。

波蘭法律與公正黨計畫周一舉行高層會議，討論未來的三方執政聯盟。

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