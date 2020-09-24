Covid-19：布鲁塞尔十月一日放宽防疫

比利时首相决定放宽部分针对Covid-19的防疫措施。隔离期从14天减为7天，戴口罩从10月1日起将不再属于必须措施。

广告 继续浏览后续

据本台RFI法广记者Pierre.B发自周四（2020年9月24日）发自布鲁塞尔消息，在比利时官方认为国内Covid-19疫情依然严峻，感染人数仍在增加之际，首相索菲·维尔梅(Sophie WILMES)周三宣布放宽防疫措施。戴口罩将不再是一种全国范围内必须执行的措施，但在学校ˎ 电影院ˎ 交通设施和商业街内还得予以遵守。

比利时舆论此前批评，在空无他人的街道上也必须戴口罩的做法。对此，当局现已做出回应。不过，比利时依然保持对五人以上户外社交活动的限制措施。当地许多民众希望也予以放宽，或对此规定置之不理。

之前相关报道 / Covid-19 : 核酸检测呈阳未必一定传染

旅行限制取消

比利时外交部从周五起取消之前对一些欧洲地区采取的旅行限制。红色威胁地区依然存在，但不再是禁止前往，而调整为不建议前往。随之取消的还有，相关的边境检查和理论上最高500欧元的违规罚款，不过上述惩罚措施从来没有予以执行。

其它 / Covid-19 ：加拿大以公共投资应对疫情