特朗普与拜登竞选 新民意如是说

路透社/益普索(Ipsos)在美国摇摆州的民意调查显示，民主党总统候选人拜登在三个竞争激烈的摇摆州仅以微弱优势领先于现任总统特朗普，二者在另外三个关键州的支持率不相上下。这表明美国总统大选的选情比全国民调显示的要胶着得多。总的来看，各州和全国调查显示，2020年选举可能最后和2016年的结果一样的错综，民主党获得多数选票，但共和党赢得选举人团及白宫。

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据路透社今天报道称，调查指拜登在全美的支持率领先特朗普，但在关键州无明显优势。在9月初进行并于本周公布的各州网上民调显示，拜登和特朗普在佛罗里达州和北卡罗来纳州的潜在选民中支持率不相上下。拜登在亚利桑那州领先1个百分点，在宾夕法尼亚州领先3个百分点，在威斯康辛州和密西根州领先5个百分点。

考虑到人口规模，以及可能会倒向另一个政党，这六个州对于决定谁能赢得11月3日的大选至关重要。在所有六个州，两位候选人之间的支持率差距都接近或在民调的抽样误差之内，这意味着两位候选人都没有明显的优势。

但路透/益普索在周一和周二进行的全美范围内的调查显示，拜登在所有可能投票的选民中领先特朗普8个百分点。虽然拜登在赢得全国普选方面取得早期优势，特朗普几乎有同样机会赢得战场州(即摇摆州)，从而有足够的选举人团投票赢得连任。

民调还显示，今年美国选民看法出现一些重要的转变。

拜登以最有可能被选上的候选人之姿，从民主党多元的总统候选竞争者中脱颖而出，他一直在削弱特朗普在美国最大选民族群之一--“没有大学学位的白人”当中占据的优势。但摇摆州选民对特朗普应对新冠疫情的责难，似乎没有全国整体来看那么严重。摇摆州选民还认为，比起拜登，特朗普对美国经济可能处理得更好。

路透/益普索本月的调查显示，与2016年出口调查中民主党总统候选人希拉里获得的支持相比，全国范围内大学以下学历白人对拜登的支持率上升10个百分点。

当被问到支持谁当总统时，50%的大学以下学历白人选民称，他们支持特朗普，41%支持拜登。四年前，该群体对特朗普和希拉里的支持率分别为61%和31%。在战场州的大学以下学历白人选民中也出现这种转变。在佛罗里达州、密歇根州、宾夕法尼亚州和威斯康星州，40%的大学以下学历白人选民称他们今年支持拜登，高于2016年希拉里在该群体中30%的支持率。

汤森路透/益普索最新民调显示，56%的民众不赞成特朗普对疫情的反应，43%的民众对他的表现“强烈”不满。但特朗普对疫情的处理对他在很多摇摆州的支持率损害并没那么大，即使亚利桑那州、威斯康辛州、宾夕法尼亚州和北卡罗莱纳州的新增病例上升。例如，在佛罗里达州，选民对于哪个候选人能更好地应对疫情的看法各占一半。

路透社说，相对于拜登，特朗普还可能在经济和创造就业问题上在摇摆州更有优势。特朗普今年在这方面已经在选情激烈的州花费数百万美元广告宣传费，以加强选民的支持。