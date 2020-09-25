特朗普與拜登競選 新民意如是說

路透社/益普索(Ipsos)在美國搖擺州的民意調查顯示，民主黨總統候選人拜登在三個競爭激烈的搖擺州僅以微弱優勢領先於現任總統特朗普，二者在另外三個關鍵州的支持率不相上下。這表明美國總統大選的選情比全國民調顯示的要膠着得多。總的來看，各州和全國調查顯示，2020年選舉可能最後和2016年的結果一樣的錯綜，民主黨獲得多數選票，但共和黨贏得選舉人團及白宮。

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據路透社今天報道稱，調查指拜登在全美的支持率領先特朗普，但在關鍵州無明顯優勢。在9月初進行並於本周公布的各州網上民調顯示，拜登和特朗普在佛羅里達州和北卡羅來納州的潛在選民中支持率不相上下。拜登在亞利桑那州領先1個百分點，在賓夕法尼亞州領先3個百分點，在威斯康辛州和密西根州領先5個百分點。

考慮到人口規模，以及可能會倒向另一個政黨，這六個州對於決定誰能贏得11月3日的大選至關重要。在所有六個州，兩位候選人之間的支持率差距都接近或在民調的抽樣誤差之內，這意味着兩位候選人都沒有明顯的優勢。

但路透/益普索在周一和周二進行的全美範圍內的調查顯示，拜登在所有可能投票的選民中領先特朗普8個百分點。雖然拜登在贏得全國普選方面取得早期優勢，特朗普幾乎有同樣機會贏得戰場州(即搖擺州)，從而有足夠的選舉人團投票贏得連任。

民調還顯示，今年美國選民看法出現一些重要的轉變。

拜登以最有可能被選上的候選人之姿，從民主黨多元的總統候選競爭者中脫穎而出，他一直在削弱特朗普在美國最大選民族群之一--“沒有大學學位的白人”當中佔據的優勢。但搖擺州選民對特朗普應對新冠疫情的責難，似乎沒有全國整體來看那麼嚴重。搖擺州選民還認為，比起拜登，特朗普對美國經濟可能處理得更好。

路透/益普索本月的調查顯示，與2016年出口調查中民主黨總統候選人希拉里獲得的支持相比，全國範圍內大學以下學歷白人對拜登的支持率上升10個百分點。

當被問到支持誰當總統時，50%的大學以下學歷白人選民稱，他們支持特朗普，41%支持拜登。四年前，該群體對特朗普和希拉里的支持率分別為61%和31%。在戰場州的大學以下學歷白人選民中也出現這種轉變。在佛羅里達州、密歇根州、賓夕法尼亞州和威斯康星州，40%的大學以下學歷白人選民稱他們今年支持拜登，高於2016年希拉里在該群體中30%的支持率。

湯森路透/益普索最新民調顯示，56%的民眾不贊成特朗普對疫情的反應，43%的民眾對他的表現“強烈”不滿。但特朗普對疫情的處理對他在很多搖擺州的支持率損害並沒那麼大，即使亞利桑那州、威斯康辛州、賓夕法尼亞州和北卡羅萊納州的新增病例上升。例如，在佛羅里達州，選民對於哪個候選人能更好地應對疫情的看法各佔一半。

路透社說，相對於拜登，特朗普還可能在經濟和創造就業問題上在搖擺州更有優勢。特朗普今年在這方面已經在選情激烈的州花費數百萬美元廣告宣傳費，以加強選民的支持。