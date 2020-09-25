默克尔为德国电信进入中国市场出力

据德国《经济周刊》报道，柏林将帮助德国电信（Deutsche Telekom）获得进入中国移动通信市场的渠道。这可能是德中有关华为的交易的一部分。

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《经济周刊》引述欧盟圈内人士消息说，默克尔亲自介入，在中国接洽方面前为德国电信出力。

布鲁塞尔担心，默克尔亲自出场，可能是一个交易的一部分。在这个交易中，德国将为受到争议的中国电信巨头华为保持德国5G市场的开放。中方曾提供了八点反间谍协议，以缓解德国的安全忧虑。布鲁塞尔对默克尔的举动持批评态度。

《经济周刊》继续报道说，德国电信否认对中国市场感兴趣，因为它“明确关注欧洲和美国”。但是，德国电信在云业务上与华为紧密合作，并在中国提供共享云。估计德国政府最近将决定德国未来与华为的合作。

中国仍在大力封锁自己的电信市场。默克尔的努力是否会改变现状，尚值得怀疑。但对德国电信来说，让华为继续拥有网络扩展供应商的地位至关重要，因为中国产品比竞争对手的产品更便宜，质量更高。

据德国《商报》报道，在有关华为的争吵中，美国政府正在加大对德国的压力。美国外事国务秘书基思·克拉希（Keith Krach）周五在柏林为禁止华为参与德国5G网络建设做广告。德国大联盟同意排除华为的可能性最近有所增加。但各部委之间仍然没有共同立场。美国将德国供应商Telefonica视为5G争端中的重要盟友，但问题是：其子公司O2继续倚重华为。