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政治/国际司法/科索沃

海牙的科索沃特别法庭首次抓捕嫌犯

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存档图片：海牙的科索沃特别法庭于2020年9月24日星期四首次抓捕嫌犯 （臆想图） Image d'archive: Salih Mustapha sera le premier accusé de la Chambre spécialisée pour le Kosovo. Ce tribunal entériné par le Parlement du Kosovo en 2015, après une forte pression internationale, n'avait jusqu'à présent jamais arrêté personne. (image d'illustration)
存档图片：海牙的科索沃特别法庭于2020年9月24日星期四首次抓捕嫌犯 （臆想图） Image d'archive: Salih Mustapha sera le premier accusé de la Chambre spécialisée pour le Kosovo. Ce tribunal entériné par le Parlement du Kosovo en 2015, après une forte pression internationale, n'avait jusqu'à présent jamais arrêté personne. (image d'illustration) © REUTERS/Ognen Teofilovski 路透社
作者： 尼古拉
4 分钟

联合国科索沃特别法庭自建立以来首次逮捕一名嫌犯。他是国防部职员，以前是科索沃游击队的一名指挥官，是一所秘密监狱的领导。

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据本台RFI法广记者Laurent.R周五（2020年9月25日）发自贝尔格莱德报道，这名前科索沃阿尔巴尼亚游击队的指挥官Salih.M被控在上一世纪末塞尔维亚战争期间残暴对待囚犯。他于9月24日周四在科索沃被特别检察官办公室工作人员逮捕，并随即被送往海牙投入狱中等待审判。

科索沃特别法庭的首位被告

嫌犯所受到指控的罪名在被捕前一直保密，他被控在1999年领导科索沃游击队的一所秘密监狱，有六名囚犯遭到虐待，其中一人被杀。这名嫌犯是特别检察官下令逮捕的首位前科索沃游击队指挥官，他将是科索沃特别法庭的首位被告。在国际社会的巨大压力下，科索沃议会在2015年批准了这一法庭。不过，由于之前没有逮捕过任何人，其效率一度受到质疑。

今年6月，特别检察官曾对科索沃总统Hashim Thaci提出了指控。Salih.M的被捕让舆论感到特别法庭未来将会加快工作步伐。

之前相关报道CPI-海牙国际法庭对科索沃总统提控

据介绍，于2015年在海牙设立的联合国科索沃特别法庭，由国际法官组成，经费来自欧盟。

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