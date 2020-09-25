海牙的科索沃特别法庭首次抓捕嫌犯

联合国科索沃特别法庭自建立以来首次逮捕一名嫌犯。他是国防部职员，以前是科索沃游击队的一名指挥官，是一所秘密监狱的领导。

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据本台RFI法广记者Laurent.R周五（2020年9月25日）发自贝尔格莱德报道，这名前科索沃阿尔巴尼亚游击队的指挥官Salih.M被控在上一世纪末塞尔维亚战争期间残暴对待囚犯。他于9月24日周四在科索沃被特别检察官办公室工作人员逮捕，并随即被送往海牙投入狱中等待审判。

科索沃特别法庭的首位被告

嫌犯所受到指控的罪名在被捕前一直保密，他被控在1999年领导科索沃游击队的一所秘密监狱，有六名囚犯遭到虐待，其中一人被杀。这名嫌犯是特别检察官下令逮捕的首位前科索沃游击队指挥官，他将是科索沃特别法庭的首位被告。在国际社会的巨大压力下，科索沃议会在2015年批准了这一法庭。不过，由于之前没有逮捕过任何人，其效率一度受到质疑。

今年6月，特别检察官曾对科索沃总统Hashim Thaci提出了指控。Salih.M的被捕让舆论感到特别法庭未来将会加快工作步伐。

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据介绍，于2015年在海牙设立的联合国科索沃特别法庭，由国际法官组成，经费来自欧盟。

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