好友透露 梅根想参选2024年美国总统

应该不是不是八卦新闻，英国哈里王子和夫人梅根今年1月宣布放弃殿下头衔、不再履行皇室公务，以及不再领取公帑，其后二人搬到美国南加州定居。近日，梅根的一名好友向传媒透露，梅根对政治有极大的野心，甚至可能想参选2024年的美国总统。

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据星岛日报今天报道说，传梅根想参选2024年美国总统。特朗普称：我不是她的粉丝。消息根据美国媒体报道，梅根一位不留名的女性好友向媒体透露，梅根自2018年嫁给哈里王子后之所以不放弃美国国籍，其中一个原因是她可能会选择参政，想保留选择的余地。该名女友人更直言，梅根和哈里真的放弃王室头衔的话，就代表她将将认真考虑“竞选总统”。

消息一传开，立刻引来热烈讨论，连梅根的传记作者Omid Scobie亦曾提到梅根把目光投向了美国总统的位置，更以“美国梦的化身”形容梅根，表示某天可能会看到她成为总统。不过，王室观察家兼另一位梅根传记的作者Andrew Morton就指，梅根并没有机会竞选总统，若她想在美国这个“完全两极分化的国家”中竞选，就必须有非常厚的脸皮，又直言“美国人不需要英国人来说教，不管她是不是王室血统”。不过，有关“梅根想参选总统”的传闻至今仍未被证实，

星岛日报说，日前哈里王子及梅根呼吁美国人踊跃投票，被指是暗示选民要票投民主党候选人拜登。美国总统特朗普有次在记者会上，对梅根的言论只表示“我不是她的粉丝”，并指“祝哈里好运，因为他会需要的”。