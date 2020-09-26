好友透露 梅根想參選2024年美國總統

應該不是八卦新聞，英國哈里王子和夫人梅根今年1月宣布放棄殿下頭銜、不再履行皇室公務，以及不再領取公帑，其後二人搬到美國南加州定居。近日，梅根的一名好友向傳媒透露，梅根對政治有極大的野心，甚至可能想參選2024年的美國總統。

廣告 繼續瀏覽後續

據星島日報今天報道說，傳梅根想參選2024年美國總統。特朗普稱：我不是她的粉絲。消息根據美國媒體報道，梅根一位不留名的女性好友向媒體透露，梅根自2018年嫁給哈里王子後之所以不放棄美國國籍，其中一個原因是她可能會選擇參政，想保留選擇的餘地。該名女友人更直言，梅根和哈里真的放棄王室頭銜的話，就代表她將將認真考慮“競選總統”。

消息一傳開，立刻引來熱烈討論，連梅根的傳記作者Omid Scobie亦曾提到梅根把目光投向了美國總統的位置，更以“美國夢的化身”形容梅根，表示某天可能會看到她成為總統。不過，王室觀察家兼另一位梅根傳記的作者Andrew Morton就指，梅根並沒有機會競選總統，若她想在美國這個“完全兩極分化的國家”中競選，就必須有非常厚的臉皮，又直言“美國人不需要英國人來說教，不管她是不是王室血統”。不過，有關“梅根想參選總統”的傳聞至今仍未被證實，

星島日報說，日前哈里王子及梅根呼籲美國人踴躍投票，被指是暗示選民要票投民主黨候選人拜登。美國總統特朗普有次在記者會上，對梅根的言論只表示“我不是她的粉絲”，並指“祝哈里好運，因為他會需要的”。