安倍称促特朗普强硬抗中

日本前首相安倍晋三近日接受专访时则表示，自己在2016年11月时就曾与美国总统特朗普联系过，甚至在当时就说过“中国军事崛起”将会对美日同盟带来危机。关于美国几个月以来不断对中共展开经济上的制裁，安倍则认为“自己当初的说明奏效了”。特朗普当时则以“那是我们的共通点”来回应。

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据联合新闻网今天报道称，说服特朗普对抗中国，安倍晋三亲爆内幕.....。刚刚辞职的日本前首相安倍接受日媒专访时表示，2016年11月17日他前往美国会见特朗普，也是全球第一个在特朗普胜选后亲自拜访的国家元首。在过程中，安倍向特朗普说明中国强化军事力量的状况下，美日同盟的重要性。另外，安倍还说道：“特朗普是挑战权力阶级成功的人，而我是从在野党成功政党轮替的人。”特朗普当时则以“那是我们的共通点”来回应。

特朗普问及“中国在什么时间点、用什么样的方式快速增加国访经费”，安倍回说：“中国用了近30年的时间增加约40倍的国防经费，除了他们以外没有任何一个国家拥有这样的速度。”听到这样的答案，特朗普露出惊讶的表情。安倍随后也以中国拥有的潜舰具体数量为例，指出中国的目标放在西太平洋的美军第七舰队，这也代表“不光是日本问题，同时是美国问题，希望美国能够维持区域的存在感”。

安倍与特朗普除了首次会见之外，相约打高尔夫也是两人间的兴趣。据了解，两人一共一行五次“高尔夫外交”、“正式会谈达14次”。安倍也提到，特朗普常跟他说“短期来说是北韩的问题，但以中长期来看会是中国问题”，这也表示他与特朗普首次的会面的说明已经奏效。

据中央社今天报道，日本前首相安倍晋三接受专访时透露，2016年11月当时与尚未就任美国总统的特朗普首度会谈时，就跟对方说明中国军事崛起对日美同盟带来的危机，特朗普后来的表现代表他的说明奏效。

安倍接受日本经济新闻专访时表示，回顾自己在2016年11月17日前往美国，拜会当时赢得大选但尚未就职的特朗普，向特朗普说明在中国强化军事力量的环境下，日美同盟的重要性，这是他直到卸任前与美国建构坚强关系的起点。

据该报道，当天，安倍在美国纽约的特朗普大楼（Trump Tower）拜会特朗普，双方会谈时间从原订约45分钟延长到约90分钟；对10天前刚赢得大选的特朗普来说，安倍是选后第一个会晤的外国元首。对安倍来说，特朗普跟过去的美国总统类型截然不同，“在特朗普就职前先会面比较好”；当时如果无法就美日同盟、贸易经济两方面的重要性达成共识，日本恐无法维持现有的外交情势。

日美在之后共同揭橥“自由且开放的印度太平洋”构想，并获澳洲、印度、英国及法国等国支持。安倍说，在跟川普的首次会面中“相约打高尔夫球也是目的之一”；安倍任内共跟川普进行5次“高尔夫外交”，正式会谈共有14次。

特朗普也没有忘记竞选时要盟邦多分摊防卫经费政见，在跟安倍的连串会谈上不断说“美日同盟总是单方付出难道不会不公平？日本应该再多负担一些美军驻日经费”。安倍回答说，美日是“互助同盟”，他会变更宪法解释（同意行使集体自卫权）来完善安全保障相关法案。对安倍内阁为此支持率下滑逾10%，特朗普则赞许安倍“十分有勇气”。

据消息指出，有关2018年6月的历史性首次美国在任总统与北韩领袖会谈，安倍对举行地点也有给建议。当时美国与北韩间在考虑的地点有韩国首尔、新加坡等数个方案，安倍说，如果在朝鲜半岛举行的话，很容易被北韩牵着走，应该在新加坡举行；特朗普也认同这样的看法。

据中央社，安倍8月28日以旧疾恶化为由表明请辞之意，并在9月16日率内阁总辞，通算在任首相天数3188天，创日本宪政史上最长纪录。