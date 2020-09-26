对华关税 3500家美企状告特朗普政府

特斯拉、福特汽车、达吉特（Target）、华尔格林（Walgreen）和家得宝（Home Depot）等3500家左右美国企业，过去两周就美国对3000亿美元以上中国商品加征关税一事，在美国国际贸易法庭对特朗普政府提起诉讼。

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据中央社今天报道称，3500家美企状告特朗普政府对中国商品加征不当关税。这些企业的控告对象是美国贸易代表莱特海泽（Robert Lighthizer）及美国海关与边境保护局（Customs and Border Protection），对讼案所指美方藉第3、4轮加征关税来非法激化中美贸易战表示异议。这些公司在诉讼中指控特朗普政府，未能在法定12个月期限内课征关税，也没有遵守行政程序。

根据汽车零件制造商德纳公司（Dana Corp.）提起的诉讼文件，这些美企指控特朗普政府“没完没了的贸易战，影响了美国进口商从中国进口的上百亿美元商品”。

据该报道，诉讼是对“清单3”和“清单4A”这两类的关税表示异议；前者对约2000亿美元（新台币5.8兆元）进口商品课征25%关税，后者对1200亿美元商品征收7.5%关税。提出诉讼的其他公司还包括重型卡车制造商富豪北美集团（Volvo Group North America）、汽车零件零售商Pep Boys、服饰公司雷夫罗伦（Ralph Lauren）、餐饮服务公司西斯柯（Sysco Corp）、吉他制造商吉普森品牌（Gibson Brands）等。

消息没有提及美国政府的回应。