澳总理联合国讲话坚持要查新冠病毒起源

澳大利亚总理莫里森2020年9月26日在联合国大会第七十五届会议一般性辩论上通过事先录制的视频发表讲话。

据联合国官方消息，在今天的联大一般性辩论中，澳大利亚总理莫里森发表了内容广泛的演讲，他介绍了澳大利亚的防控疫情的措施和成果，并表示坚决支持审查全球新冠大流行的应对行动。

广告 继续浏览后续

据联合国官方指，澳大利亚总理莫里森称：坚决支持审查新冠大流行的应对行动。莫里森表示，全球性的2019冠状病毒病大流行夺走了至少100万人的生命，并使世界陷入了全球经济衰退。

他说：“澳大利亚正坚决地应对这场疾病大流行和经济衰退的风暴。我们的目标很简单，就是不让这种病毒对我们、我们的生活和我们的生计造成破坏。”

他表示，不幸的是，有800多名澳大利亚人因新冠病毒丧生，但所幸的是，澳大利亚的新冠病死率仅是全球水平的一小部分。

据莫里森表示，很高兴世卫组织成立了一个独立小组来评估全球的新冠应对，并明确要求确定新冠病毒的人畜共患病源以及这一病毒是如何传播给人类的。

他说：“澳大利亚坚决主张进行这项审查。这种病毒给我们的世界及人民造成了灾难。 我们必须尽一切努力来了解发生了什么，没有其他目的，就是为了阻止再次发生类似的疫情。”他表示，这项决议于今年5月提交世界卫生大会时，创纪录的145个国家是共同提案国。

据中央社消息， 澳洲总理联大演说：全世界须知疫情起源，剑指中国。澳总理莫里森（Scott Morrison）今天表示，全世界的国家必须竭尽所能，了解2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情起源。莫里森此言一出，可能加剧与中国的紧张关系。据路透社说，莫里森对联合国大会发表视讯演说时指出，调查这个病毒的根源，将使爆发另一场全球大流行病的威胁减到最低。

他提及：“这个病毒使我们的世界和人民承受灾难。我们必须竭尽所能了解是怎么回事，不为了别的，就是要避免灾难再次发生。”莫里森也指出：“有一项明确要求，希望查明2019冠状病毒疾病的人畜共通疾病起源，以及病毒如何传播到人类身上。”

今年早些时候，莫里森也曾发表类似言论，导致澳洲与中国关系恶化。他当时号召全球针对病毒起源展开调查。中国当时断然拒绝这项要求，中国驻坎培拉大使警告，这项调查要求可能导致中澳贸易关系恶化。中国之后对澳洲实施了贸易制裁。

中国技术性暂停了部分澳洲牛肉的进口，并对澳洲大麦课征80.5%的进口关税，实际上封杀了4.39亿澳元的大麦贸易。中国也对进口澳洲红酒发动反倾销调查。