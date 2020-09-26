美公布制裁11名中港官员执行细节 禁直接、间接交易 不限与港府往来

美国财政部8月7日宣布就近期香港自治受到的侵蚀和破坏，制裁 11 名中港官员，包括行政长官林郑月娥、律政司司长郑若骅等。对此，美国财政部9月25日公布制裁细节，指制裁相关官员不代表制裁香港政府或部门，只要制裁对象无直接或间接参与，美国人可以继续和制裁对象任职的港府部门常规往来，但禁止美国人和被制裁官员交易、处理他们直接或间接持有超过 50% 权益的资产。

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美国财政部星期五公布的“常见问题 840”声明回应了，香港官员被制裁，是否代表整个港府都被封锁，及美国个人与实体应如何与被制裁官员往来的问题。声明指，制裁香港官员不代表制裁他们任职的港府部门或整个香港政府，但禁止美国人交易或处理这些官员持有过50%权益的资产。

声明还提醒美国人要小心处理涉及被制裁官员任职的政府部门，避免在未获美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）授权下，不能与这些被制裁官员交易，例如谈判或签订由他们本人或授权代表负责签署的合约。但和港府其他合作，例如不是由被制裁官员签署的合约就不受限制。

被制裁的11名中港官员被纳入美国财政部海外资产控制办公室的“特指国民和被封锁人员”名单 (SDN)。美方冻结他们在美国的资产、以及他们直接或间接在美国持有的实体，并将禁止在美人士与这个受制裁名单上的人，及其所拥有的实体进行商品或服务交易。

针对这一最新说明，港府发言人当天回覆查询时表示，有关公布是针对美国人，特区政府不会回应。港府发言人称，政府早前已表明所谓的制裁毫无理据，是美方粗暴干预中国内部事务，受影响的特区官员无惧威吓，继续履行维护国家安全的职责。