美国对中芯国际实施出口限制：存在用于军事最终用途的不可接受风险

路透社和英国《金融时报》9月26日报导指，根据获得的相关文件显示，美国政府已经对中国最大的芯片制造企业，中芯国际（SMIC）施加了出口限制。华盛顿此举是因为美方认为，出口给中芯国际的设备存在被用于军事最终用途上的风险，而且这种风险是不可接受的。

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据悉，美国商务部工业与安全局（BIS）向中芯国际的供应商们发出了这一落款为25日的文件。从该文件的内容来看，遭到美国政府出口限制的包括中芯国际在上海、北京、天津、深圳、宁波等地乃至意大利的分公司和合资公司。任何受该出口限制令影响的供应商若想继续给中芯国际供货，需向美国政府申请出口许可证。这也令中芯国际成为继华为公司之后，第二家遭到美国贸易限制的顶尖中国科技企业。路透社援引中芯国际的话指，该公司尚未收到任何官方限制令，并重申其与中国军方毫无关系。该公司称，“中芯国际制造的半导体和提供服务只是为了民用和商业端的用户及使用”。中芯国际称，“公司与中国军队不存在关系，也不为军事用户或军用制造（半导体）”。

此前，美国国防部的一名女发言人曾于4日透露称，特朗普政府正在考虑将中芯国际列入实体清单。该发言人向路透社表示，五角大楼当时正在与其他机构合作，决定是否对中芯国际采取行动。这样的限制决定将会迫使美国的供应商申请执照，在得到这个“难以获得的”执照后，才能向中芯国际供货。中芯国际随后于5日发表声明回应称，“任何关于‘中芯国际涉军’的报道均为不实新闻，我们对此感到震惊和不解。”

就这一最新动态，美国商务部工业与安全局面对质询并未作出直接回应，但称，“不断监测和评估对美国国家安全和外交政策利益的任何潜在威胁。”来自政治风险咨询公司欧亚集团(Eurasia Group)的政策分析师特欧楼（Paul Triolo）表示，“这完全取决于美国将如何实施（出口限制）。在最坏的情况下，中芯国际将被完全切断供应，这将严重挫伤中国的芯片生产能力。如此下来， 其也将成为美中关系的转折点。”

《金融时报》的报导还提及，自去年以来，荷兰芯片光刻机厂商ASML公司向美方申请出口中芯国际制造设备的提案均未得到批准。美国政府今年4月新修订颁布的出口管制条例第744.21节还规定，扩大对军事最终用途和军事最终用户限制，废除部份民用最终用户许可证例外，旨在防止包括中国等国透过民用供应链下获取发展武器、军用航空器或监视技术的美国技术与设备，并作军事用途，所谓军民两用技术与产品战略。

中芯国际是美国芯片制造商高通(Qualcomm)的一家代工厂。分析人士指，中芯国际是高通继华为之后的第二大客户。依据中芯国际官网消息，该公司全称是中芯国际集成电路制造有限公司，它的总部在上海。中芯国际的业务覆盖上海，北京，天津，深圳，香港，台湾，日本，美国及欧洲。2019年年底，公司员工人数接近16000人。