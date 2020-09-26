美國對中芯國際實施出口限制：存在用於軍事最終用途的不可接受風險

路透社和英國《金融時報》9月26日報導指，根據獲得的相關文件顯示，美國政府已經對中國最大的芯片製造企業，中芯國際（SMIC）施加了出口限制。華盛頓此舉是因為美方認為，出口給中芯國際的設備存在被用於軍事最終用途上的風險，而且這種風險是“不可接受的”。

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據悉，美國商務部工業與安全局（BIS）向中芯國際的供應商們發出了這一落款為25日的文件。從該文件的內容來看，遭到美國政府出口限制的包括中芯國際在上海、北京、天津、深圳、寧波等地乃至意大利的分公司和合資公司。任何受該出口限制令影響的供應商若想繼續給中芯國際供貨，需向美國政府申請出口許可證。這也令中芯國際成為繼華為公司之後，第二家遭到美國貿易限制的頂尖中國科技企業。路透社援引中芯國際的話指，該公司尚未收到任何官方限制令，並重申其與中國軍方毫無關係。該公司稱，“中芯國際製造的半導體和提供服務只是為了民用和商業端的用戶及使用”。中芯國際稱，“公司與中國軍隊不存在關係，也不為軍事用戶或軍用製造（半導體）”。

此前，美國國防部的一名女發言人曾於4日透露稱，特朗普政府正在考慮將中芯國際列入實體清單。該發言人向路透社表示，五角大樓當時正在與其他機構合作，決定是否對中芯國際採取行動。這樣的限制決定將會迫使美國的供應商申請執照，在得到這個“難以獲得的”執照後，才能向中芯國際供貨。中芯國際隨後於5日發表聲明回應稱，“任何關於‘中芯國際涉軍’的報道均為不實新聞，我們對此感到震驚和不解。”

就這一最新動態，美國商務部工業與安全局面對質詢並未作出直接回應，但稱，“不斷監測和評估對美國國家安全和外交政策利益的任何潛在威脅。”來自政治風險諮詢公司歐亞集團(Eurasia Group)的政策分析師特歐樓（Paul Triolo）表示，“這完全取決於美國將如何實施（出口限制）。在最壞的情況下，中芯國際將被完全切斷供應，這將嚴重挫傷中國的芯片生產能力。如此下來， 其也將成為美中關係的轉折點。”

《金融時報》的報導還提及，自去年以來，荷蘭芯片光刻機廠商ASML公司向美方申請出口中芯國際製造設備的提案均未得到批准。美國政府今年4月新修訂頒布的出口管制條例第744.21節還規定，擴大對軍事最終用途和軍事最終用戶限制，廢除部份民用最終用戶許可證例外，旨在防止包括中國等國透過民用供應鏈下獲取發展武器、軍用航空器或監視技術的美國技術與設備，並作軍事用途，所謂軍民兩用技術與產品戰略。

中芯國際是美國芯片製造商高通(Qualcomm)的一家代工廠。分析人士指，中芯國際是高通繼華為之後的第二大客戶。依據中芯國際官網消息，該公司全稱是中芯國際集成電路製造有限公司，它的總部在上海。中芯國際的業務覆蓋上海，北京，天津，深圳，香港，台灣，日本，美國及歐洲。2019年年底，公司員工人數接近16000人。