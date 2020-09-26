菅义伟联合国大会讲演要与金正恩无条件见面

日本首相菅义伟在26日在联大一般性辩论发表视频演说。这是他担任首相以来首次在多国间的国际舞台上发表演说。

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菅义伟在演说中表示：面临新型冠状病毒的危机的挑战，日本将向发展中国家在医疗和保健领域提供1700亿日元的援助，为了支援他们恢复遭受疫情打击的经济，在两年内将提供5000亿日元的贷款。 面对世界性的新冠疫情的蔓延，菅义伟指出：2019新型冠状病毒使世界陷入了一场前所未有的危机，这反过来也使国际社会从分裂和孤立的趋势中加强了合作。 菅义伟指出：联合国成立75年来，面对各种挑战，多边主义变得更加强大并取得了新的进展。他呼吁各国继续团结一致，把当前的新冠危机变成加强合作的机会。

菅义伟在探讨朝鲜绑架日本人问题的解决时呼吁朝鲜劳动党委员长金正恩与日本进行首脑会谈。指出：这一问题是国际所关心的重大问题，我自己长年以来一直参与这项工作，日本将以2002年的日朝平壤宣言为基础，以实现日朝邦交正常化为目标。他说：作为日本的新首相，我准备和金正恩委员长无条件举行会谈。

菅义伟的演说中，以推进在南海和东海展开活动的中国为背景，强调指出：不能允许对法律的挑战。并表明菅义伟政权将继承前首相安倍晋三所提出的“自由与开放的印度洋太平洋”的方针。

由于全球各地仍有些地方出现新冠感染者暴增，人们质疑东京奥运能否能于明年顺利举行，时菅义伟表示，明年夏天，日本决心主办东京奥运会和残奥会，以此证明人类战胜了新冠大流行。为此他表示将继续做好准备，尽最大的努力迎接人们前来参加一次安全的奥运会盛会。