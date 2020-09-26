香港天主教初中课本指耶稣不反对纳税是“爱国”表现

天主教香港教区出版的小学宗教及道德教科书的“爱国”内容，引起学者和部分教友关注。其中一课将耶稣熟悉犹太文化和不反对纳税给罗马统治者为例子，与港人“爱国国事件簿”的六四集会及北京奥运相提并论。苹果日报引述中文大学崇基学院神学院副教授龚立人指，强调耶稣“爱国”并不适合，因耶稣提出最重要的诫命是爱上帝；教育大学教育政策与领导学系讲师潘宇轩认为，上述课题中最核心的伦理问题，是信徒最终效忠对象是谁，例如爱国家民族与爱天主两者遇矛盾冲突时如何处理等，教科书却未有处理。

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该本初中教科书《我走星光道》由天主教教育事务处宗教及道德教育课程发展中心编写，神学审查由天主教香港教区副主教蔡惠民负责。该教科书其中一课主题为“心系家国”，内容围绕“爱国”课题，课文指爱国是“每位国民为己为人的责任”，评论国家事务时要情理兼备，不是只爱没有缺点的国。

该课亦列出“香港人爱国事件簿”，提及多年来香港人以多种方式表达对中国内地关注，指“如果都是从中国人的身份出发，希望祖国富强、同胞生活改善”便是爱国情怀，例子包括60年代接济面临大饥荒的国内亲友、70年代回乡探亲和旅游、80年代六四事件后多次举行大规模集会示威声援学生、90年代捐赠救助华东水灾、00年代神舟升空和北京奥运等。

该课另一段落标题为“耶稣爱国”，指从耶稣事迹可见他爱自己的国家民族，包括他从小学习自己的民族文化、熟读经文和遵守犹太人的法律等。课文又指当时犹太人受罗马人统治，但耶稣没有否定统治者的权力，也不反对给罗马人纳税，但有批评和告诫掌权者和挑战不公义。其后的标题则提到“耶稣以‘天国’为先”，强调耶稣关心的是信仰上的“天国”而不是政治性的国家。

中大神学院副教授龚立人指，教材有提及爱国不是盲目服从或反对政府等，亦有提及六四事件等，不算偏颇，但强调耶稣“爱国”并不适合，因耶稣提出最重要的诫命是爱上帝，第二个诫命是爱人如己，没有提及要爱国。龚强调，从基督宗教的角度，国家和政府都只是工具，最重要是要促进人与人之间的互爱，并且容许人民有宗教自由去爱主，不应陷入将国家取代上帝的陷阱。

教育大学教育政策与领导学系讲师潘宇轩认为，课本内容能平衡列出不同价值，但对国家和民族的区分和运用较模糊，耶稣是生活在罗马统治下，爱的是犹太的民族传统，但课本对他的“爱国”是指哪一国语焉不详。潘指出，上述课题中最核心的伦理问题，是信徒最终效忠对象是谁，例如爱国家民族与爱天主两者遇矛盾冲突时如何处理等，教科书却未有处理。

苹果日报引述本身是天主教教友的家长同盟执委Ivy表示，她的两名子女都在天主教学校就读，一直有使用该系列教材，对于教材被渗入爱国元素和民族主义极其失望。她希望孩子有宗教信仰，在成长过程得到心灵支持，走向善道关心世界，而非借宗教建立孩子“爱国心”，吁教区“勿再绑架信仰”。