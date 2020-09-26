Covid-19：以色列加强防疫 示威权不变

以色列在犹太教最神圣的节日之一，2020年赎罪日（Kippour）来临前夕，从9月25日周五14点起强化封城措施。不过，议会没有同意在此期间限制示威的一项修正案。为此，总理内塔尼亚胡现在准备另辟蹊径限制示威。

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据本台RFI法广记者Michel.P周六（2020年9月26日）发自耶路撒冷的报道，一群示威者在以色列总理内塔尼亚胡的官邸前唱歌示威。至少在16天内，封城措施将强化。有关限制尤其涉及祷告，但执政联盟目前尚未就限制示威达成协议。

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一位影艺界名人对此感到失望，他表示，他生活在这一街区里，人们已经忍受了数月之久，尤其是在安息日（Shabbat）那天。他认为，必须限制示威，尤其是在封城期间。这也是为了那些辛勤工作的警察和贫民。

当晚，如同以往那样，示威者的车队在耶路撒冷和平的Rechavia街区里游行。反内塔尼亚胡运动的组织者之一 ˎ 一名退役的将军Amir.H声称，他们将绝不言退，就算封城两周。他们将继续等待，直到内塔尼亚胡下台。

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以色列候补总理甘茨则重申，强化封城是为了阻挡疫情蔓延，不是为了妨碍示威活动。

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