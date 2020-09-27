下周面對面競選辯論 特朗普出狠招 傳要求驗證拜登吃沒吃興奮提神藥

美國總統特朗普在推特表示，將迎戰拜登第一場面對面競選辯論。特朗普要求對拜登化驗是否吃了興奮藥。特朗普認為，拜登是有名的瞌睡蟲，競選造勢時卻顯出不同尋常的亢奮。特朗普說，他當然也同時接受藥物檢查。專家預計9月29日電第一場總統競選面對面辯論，將是一場惡戰。

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據法新社消息，美國總統大選辯論，特朗普迎戰拜登料出狠招。消息指美國總統特朗普總誇口熟悉民間疾苦，並以真正的硬漢自居，下周總統大選辯論登場時，他口下必不留情，要像在格鬥場上迎戰對手一般，狠狠給民主黨對手拜登來記正面痛擊。

有別於約翰．肯尼迪（John F. Kennedy）和里根（Ronald Reagan），74歲的特朗普（Donald Trump）不愛慷慨激昂的長篇大論。特朗普也不愛奧巴馬（Barack Obama）粉絲所欣賞他演說中那種細緻優雅的風格，批評者認為這種超然離群風格不夠接地氣。而特朗普把實境秀技巧帶進白宮，十足的娛樂家形象，而啟發他表演風格的，就是職業摔角那種花俏的混亂場面。他是個老愛撂兩句黑幫電影中大佬行話的紐約客，還喜歡和拳擊手以及綜合格鬥運動員廝混。

評論指，所以，在29日克里夫蘭的首場總統辯論會上，可別期待特朗普會「溫良恭儉讓」。

特朗普於19日已經把總統辯論比作綜合格鬥的鐵籠格鬥。他告訴真正的終極格鬥冠軍賽（UFC）冠軍馬斯維達爾（Jorge Masdival），「這是同一碼事」，「只是稍微沒那麼激烈」。從上次在總統辯論場遭他痛擊的前國務卿希拉里克林頓（Hillary Clinton）的說法，就知道此言並非全是玩笑。

希拉里克林頓在「大西洋月刊」（The Atlantic）回憶2016年兩人交鋒的場景說：「他完全不在乎是不是要回答問題，甚至也不在乎是不是要給出正確資訊，他就準備好要來羞辱你、霸凌你」。當時民調一致認為希拉里是3場辯論的贏家，但真正的能量、以及大選的勝利，最後卻是歸於這位言詞犀利的紐約政治素人。

據該報道，特朗普目前民調仍落後拜登，因此寄望藉着辯論的好表現一舉翻盤，及時在11月3日大選前迎頭趕上。粉絲猜想特朗普辯論時可能會給拜登致命一擊，而特朗普的確信心滿滿，他甚至要求舉辦第4場辯論，只是最後沒有成功。

反觀民主黨，卻是有部分人士懇求拜登別接下辯論戰帖，就是怕沒人招架得住特朗普那銳不可當的誇張言語和滿口謊言。

密西根大學（University of Michigan）辯論專家卡爾（Aaron Kall）表示，特朗普「不按牌理出牌」，「要和他辯論，完全沒有劇本可以照着走」。卡爾是「與唐納辯論」（Debating The Donald, 暫譯）一書共同作者，這本書探討川普的辯論技巧。

法新社說，主持首場辯論的福斯新聞台（Fox News）主播華勒斯（Chris Wallace）擅長問問題，但特朗普不受束縛的功力，應該也是不遑多讓。數月來，特朗普極盡侮辱拜登之能事，從說拜登是秘密共產黨員、到罵拜登差不多等於腦死，他還會說出什麼話現在誰也說不準，但他屆時肯定會有招可出。

特朗普在和希拉蕊辯論時曾發動奇襲，邀請多名指控希拉里克林頓夫婿、前總統克林頓（Bill Clinton）性騷擾的女性到場，這種作法堪稱前無古人；還有一度，他甚至離開辯論台上指定的位置，跑到希拉里克林頓身後，虎視眈眈地越走越近。

該報道說，據希拉里克林頓後來在「事發緣由」（What Happened）書中寫道：「無論我走到哪兒，他都亦步亦趨，緊盯着我，還做鬼臉。」「真的很讓人不舒服，他簡直就緊貼在我身後，我都起雞皮疙瘩了。」

法新社說，面對拜登時，特朗普可能會猛攻其子韓特（Hunter）在烏克蘭和中國生意涉貪一事。如果那點還無法惹惱拜登，特朗普說不定還敢直接質問77歲的拜登有沒有吃增強表現的藥物。特朗普和幕僚多次說拜登老態龍鍾，還宣稱拜登會吃些東西來保持辯論時心智敏捷。特朗普甚至主張拜登應接受藥檢。

法新社說，面對特朗普這麼多的詆毀，拜登屆時登上辯論台時，只要表現不太落漆，應該就可以稱為獲得勝利了。