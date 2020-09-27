“人民公敌”出击 纽时： 16年大选前特朗普15年里有10年没交个税

2020年美国总统大选两党候选人间的第一场辩论将于下周二（9月29日）在俄亥俄州的克利夫兰市举行。作为曾被现任总统特朗普批评为“人民公敌”的美国亲左派主流媒体旗舰之一，《纽约时报》28日发布重磅报道，对特朗普此前备受关注的个人税务记录问题进行了起底。

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报道内容包括，特朗普被指在2016年当选美国总统之前的15年中，有10年都未交付个人所得税。此外，报道还称，2016至2017年间，当选总统的特朗普仅上交了750美元的联邦个人所得税。

曾为是否将其个人税务问题公布于众的官司打到美国最高法院的特朗普财政记录争议在周日发生最新进展。此前，一直以商业巨头、成功人士进行自我推销的特朗普当天受到了来自《纽约时报》专题报道的针对性打击。纽时称，该报获取了过去近20年来包含特朗普商业帝国下属数百家公司的税务记录。

该报指，特朗普名下大多数的“主要企业”，例如高尔夫球场都经受了每年上百万美元，甚至有时数千万美元的亏损。特朗普则在周日的白宫记者会上否认了报道内容，并称其为“假新闻”