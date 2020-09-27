特朗普果真周末提名大法官 或掀国会程序大战

美国总统特朗普提名巴瑞特（Amy Coney Barrett）担任联邦最高法院大法官，巴瑞特藉着致词机会向自由派已故大法官金斯伯格致敬。提名大法官是总统权力份内，但特朗普选前提名遭到民主党以及部分共和党议员反对，多数意见倾向于总统大选胜者提名。民主党威胁将用议会程序拖死大法官表决案。拜登立刻对这项提名案做出回应，表示在选民11月3日选出下任总统前，「参议院不该采取行动」。

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美国大法官被提名人巴瑞特昨天被提名后当即向金斯伯格致敬。据法新社报道称，美国总统他特朗普昨天在白宫玫瑰花园（Rose Garden）的仪式中宣布这项提名决定，盛赞一旁的巴瑞特是法界中「绝顶聪明、天赋过人」的人物之一。而48岁的巴瑞特这项提名案，是补实最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）18日过世后的遗缺。巴瑞特获提名后表示，「我热爱美国，热爱美国宪法」，并说，特朗普对她表达出的信心让她「深感荣幸」。

巴瑞特并透过在玫瑰花园致词的机会，缓和这次大法官提名案引发的紧绷局势。她向已故自由派大法官金斯柏格致敬，说全美仍在降半旗悼念这位「才智超群、地位崇高」的女性，赞扬金斯柏格是法界先驱，「不单打破玻璃天花板，而是彻底将以粉碎」。

但巴瑞特也指出，法官必须依现有法律施行法律，法官并非政策制定者」。

尽管美国总统大选在即，鉴于选情胶着且可能充满争议，共和党人急着巩固联邦最高法院保守派多数势力，总统特朗普周六提名巴瑞特担任大法官。48岁的巴瑞特这项提名案，是补实最高法院大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）18日过世后的遗缺。

虽然民主党强烈反对，特朗普仍预言这项提名案会在共和党主导的联邦参议院中「非常迅速」且「直截了当」地通过。

据法新社说，提名案一旦通过，最高法院的保守派势力将从5比4 扩大至6比3。自由派影响力渐趋式微下，美国国内最重大的几项司法争议可能将再度在最高法院上演，特别是女性堕胎权利和俗称奥巴马健保（Obamacare）的平价医疗法。

更迫在眉睫，且更具爆炸性的是，就在外界日益忧心，若特朗普或民主党籍对手拜登（Joe Biden）任何一方拒绝接受大选结果，最后案子可能得送进最高法院做最后定夺之际，巴瑞特提名案若迅速获得参院同意，可能会让最高法院的判决更有利于特朗普。

拜登立刻对这项提名案做出回应，表示在选民11月3日选出下任总统前，「参议院不该采取行动」。