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政治/黎巴嫩/法国

黎巴嫩政坛一同重申致力于法国倡议

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黎巴嫩组阁失败，总理阿迪卜辞职，各党派相互推卸责任。 Les partis libanais se rejettent la responsabilité de l'échec de Mustapha Adib démissionné au samedi 26 septembre.
黎巴嫩组阁失败，总理阿迪卜辞职，各党派相互推卸责任。 Les partis libanais se rejettent la responsabilité de l'échec de Mustapha Adib démissionné au samedi 26 septembre. © REUTERS/Mohamed Azakir 路透社
作者： 尼古拉
4 分钟

于8月底被任命为黎巴嫩总理，负责组阁的阿迪卜，已于周六宣布辞职。黎巴嫩政坛相互推卸责任，但都重申依然致力于法兰西的倡议。

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据本台RFI法广记者Paul.K周日（2020年9月27日）发自贝鲁特报道，就阿迪卜总理Moustapha ADIB放弃组阁辞职，黎巴嫩各党相互推卸责任。

黎巴嫩政坛相互推卸责任

议长贝里否认其了破坏法国为黎巴嫩走出危机所做的努力。他还不点名地批评，另有他人暗中破坏，给人以是逊尼派前政府首脑的想象，他们曾建议阿迪卜总理，面对什叶派穆斯林民兵组织和真主党，毫不退让。贝里议长还说，没有人比其更致力于法国的倡议。

黎巴嫩前总理哈里里宣称，那些妨碍法国马克龙总统倡议的人应该感到后悔内疚。哈里里说，黎巴嫩人知道是谁在阻止阿迪卜的组阁任务，无需指名道姓，因为他们自己暴露了。这让人联想到什叶派坚持要求保留金融部长，在内阁里任命他们的代言人。

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上个月才辞职的前总理迪亚卜则认为，阿迪卜的回避将加重黎巴嫩及其民众所面对的困难。他呼吁马克龙总统保持法国的倡议，帮助黎巴嫩，请所有政治力量结束他们之间威胁到所剩国基的胡缠。

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