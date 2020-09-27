黎巴嫩政坛一同重申致力于法国倡议

于8月底被任命为黎巴嫩总理，负责组阁的阿迪卜，已于周六宣布辞职。黎巴嫩政坛相互推卸责任，但都重申依然致力于法兰西的倡议。

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据本台RFI法广记者Paul.K周日（2020年9月27日）发自贝鲁特报道，就阿迪卜总理Moustapha ADIB放弃组阁辞职，黎巴嫩各党相互推卸责任。

黎巴嫩政坛相互推卸责任

议长贝里否认其了破坏法国为黎巴嫩走出危机所做的努力。他还不点名地批评，另有他人暗中破坏，给人以是逊尼派前政府首脑的想象，他们曾建议阿迪卜总理，面对什叶派穆斯林民兵组织和真主党，毫不退让。贝里议长还说，没有人比其更致力于法国的倡议。

黎巴嫩前总理哈里里宣称，那些妨碍法国马克龙总统倡议的人应该感到后悔内疚。哈里里说，黎巴嫩人知道是谁在阻止阿迪卜的组阁任务，无需指名道姓，因为他们自己暴露了。这让人联想到什叶派坚持要求保留金融部长，在内阁里任命他们的代言人。

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上个月才辞职的前总理迪亚卜则认为，阿迪卜的回避将加重黎巴嫩及其民众所面对的困难。他呼吁马克龙总统保持法国的倡议，帮助黎巴嫩，请所有政治力量结束他们之间威胁到所剩国基的胡缠。

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