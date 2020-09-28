潘晓颖母沉默两年后追问港府保护陈同佳案

香港少女潘晓颖在台湾遭谋杀，她的母亲再次接受媒体专访为女儿讨公道，除要求嫌犯陈同佳赴台自首外，同时批评港府竟安排陈同佳入住“安全屋”，接受警方保护。潘母在沉默约两年后，过去一周多次接受媒体访问，要求陈同佳赴台自首，为女儿讨公道。两年前，陈同佳涉嫌在台杀害潘晓颖返港后，因为盗用死者的银行存款而被捕，其后因洗黑钱等罪被香港高等法院判刑29个月，扣除被警方扣留的时间，去年10月23日出狱。林郑月娥希望潘家对事件能够释怀。

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据中央社今天引述港媒消息，指为爱女讨公道潘晓颖母亲批港府保护陈同佳。潘母在沉默约两年后，过去一周多次接受媒体访问，要求陈同佳赴台自首，为女儿讨公道。

据香港网媒“01”今天又再刊登潘母专访，她有所不满地表示，不接受行政长官林郑月娥的慰问，又批评港府让陈同佳住进“安全屋”，接受警方的保护。林郑月娥日前被问到陈同佳案件时说，陈同佳已在港服刑，现在是自由人，政府不能要求他做些什么。不过，政府从圣公会教省秘书长管浩鸣得知，陈同佳至今仍愿意赴台自首。林郑月娥又说，陈同佳赴台一事，港府会提供适当协助；她当天也表示，希望潘家对事件能够释怀。

根据香港“01”指，对于林郑月娥的“慰问”，潘母在受访时声泪俱下地说，“同为母亲，如果你小朋友被杀害，你感觉如何？”潘母又批评政府安排陈同佳入住“安全屋”，质问“你（政府）已保护陈同佳一年，还要保护到什么时候？十年、百年，还是终生”、还要纳税人“养他”到何时。

据消息，潘母也曾两次写信给管浩鸣，追问陈同佳赴台安排，对方只回信一次，称陈同佳赴台之心没变，但需要待大选、游行或疫情后再作安排。对于潘母近日不断公开受访及要求陈同佳赴台自首，管浩鸣曾公开回应说，陈同佳愿意承担责任，希望台、港尽快通关，以便他前往台湾自首。

据中央社说，两年前，陈同佳涉嫌在台杀害潘晓颖返港后，因为盗用死者的银行存款而被捕，其后因洗黑钱等罪被香港高等法院判刑29个月，扣除被警方扣留的时间，去年10月23日出狱。陈同佳出狱后保持低调，管浩鸣偶尔对外表示他仍然愿意赴台自首的讯息。

另据消息，陈同佳出狱后入住政府的“安全屋”；这是政府安排的住屋，入住者包括案件受害者、重要证人或因为提供资料而生命受威胁的人，会获得警方适当保护。中央社说，这种“安全屋”高度保密，一般不为人知，也不会公开。