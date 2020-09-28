潘曉穎母沉默兩年後追問港府保護陳同佳案

香港少女潘曉穎在台灣遭謀殺，她的母親再次接受媒體專訪為女兒討公道，除要求嫌犯陳同佳赴台自首外，同時批評港府竟安排陳同佳入住“安全屋”，接受警方保護。潘母在沉默約兩年後，過去一周多次接受媒體訪問，要求陳同佳赴台自首，為女兒討公道。兩年前，陳同佳涉嫌在台殺害潘曉穎返港後，因為盜用死者的銀行存款而被捕，其後因洗黑錢等罪被香港高等法院判刑29個月，扣除被警方扣留的時間，去年10月23日出獄。林鄭月娥希望潘家對事件能夠釋懷。

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據中央社今天引述港媒消息，指為愛女討公道潘曉穎母親批港府保護陳同佳。潘母在沉默約兩年後，過去一周多次接受媒體訪問，要求陳同佳赴台自首，為女兒討公道。

據香港網媒“01”今天又再刊登潘母專訪，她有所不滿地表示，不接受行政長官林鄭月娥的慰問，又批評港府讓陳同佳住進“安全屋”，接受警方的保護。林鄭月娥日前被問到陳同佳案件時說，陳同佳已在港服刑，現在是自由人，政府不能要求他做些什麼。不過，政府從聖公會教省秘書長管浩鳴得知，陳同佳至今仍願意赴台自首。林鄭月娥又說，陳同佳赴台一事，港府會提供適當協助；她當天也表示，希望潘家對事件能夠釋懷。

根據香港“01”指，對於林鄭月娥的“慰問”，潘母在受訪時聲淚俱下地說，“同為母親，如果你小朋友被殺害，你感覺如何？”潘母又批評政府安排陳同佳入住“安全屋”，質問“你（政府）已保護陳同佳一年，還要保護到什麼時候？十年、百年，還是終生”、還要納稅人“養他”到何時。

據消息，潘母也曾兩次寫信給管浩鳴，追問陳同佳赴台安排，對方只回信一次，稱陳同佳赴台之心沒變，但需要待大選、遊行或疫情後再作安排。對於潘母近日不斷公開受訪及要求陳同佳赴台自首，管浩鳴曾公開回應說，陳同佳願意承擔責任，希望台、港儘快通關，以便他前往台灣自首。

據中央社說，兩年前，陳同佳涉嫌在台殺害潘曉穎返港後，因為盜用死者的銀行存款而被捕，其後因洗黑錢等罪被香港高等法院判刑29個月，扣除被警方扣留的時間，去年10月23日出獄。陳同佳出獄後保持低調，管浩鳴偶爾對外表示他仍然願意赴台自首的訊息。

另據消息，陳同佳出獄後入住政府的“安全屋”；這是政府安排的住屋，入住者包括案件受害者、重要證人或因為提供資料而生命受威脅的人，會獲得警方適當保護。中央社說，這種“安全屋”高度保密，一般不為人知，也不會公開。