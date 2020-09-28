蓬佩奥将到访梵蒂冈遭教宗拒见 指美大选前避嫌站台

美国国务卿蓬佩奥将于9月29至30日到访意大利首都罗马及梵蒂冈。据意大利方面消息，梵蒂冈以大选期间通常不与外国首脑会面为由，罗马教宗方济各将不会和到访的蓬佩奥会面。蓬佩奥此行预计会就中梵主教任命临时协议的续约问题向罗马教廷施压。不过，他将仍与梵蒂冈国务卿、枢机主教帕罗林（Pieto Parolin)等教廷代表会面。

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蓬佩奥在本周展开了对欧洲4国的访问，包括希腊、意大利、梵蒂冈和克罗地亚。他在上周四曾通过推特表示，此行意在与上述四国的外长在贸易、安全和宗教自由问题展开讨论。据意媒获得的消息显示，罗马教廷称教宗一般在大选期间不会与外国首脑会面。但来访的蓬佩奥将仍受到帕罗林和罗马教廷与各国关系部长拉加格尔大主教（Paul Gallagher）的会见。此外，蓬佩奥预计30日还会在美国驻教廷大使馆，参加一场意在通过外交推动和保护宗教自由的研讨会，并将发表主题演讲。

蓬佩奥曾于去年10月到访梵蒂冈与教宗方济各会面。此前，梵蒂冈与北京2018年9月22日签署的有关主教任命的中梵临时协议已应过期。有消息称，教宗方济各已经批准将该协议延长两年，预计将在10月举行续签仪式。对此，意大利媒体估计帕罗林将代表教廷在10月3日参加一场于米兰教区举行的会议上宣布相关决定。该会议被命名为“另一个中国，危机时刻和改变时刻”（“Un’altra Cina. Tempo di crisi, tempo di cambiamento”）。

据悉，梵中两年前签署的主教任命临时协议至今并未公布细节，但是给予梵蒂冈对中国主教任命的参与权，其也进一步拉近了教廷与北京的关系。协议签订后，教宗承认了在没有经过教宗同意下中方所指定的8名主教，此外，北京在与梵蒂冈商议之后任命了两名新的主教，双方官员并且进行了70年来的首次公开会面。意大利《共和国报》对蓬佩奥到访被教宗拒见的事件解读认为，这种冷落背后与前者本月在一篇杂志文章中对中梵协议和罗马教廷向北京妥协发出的“强烈抨击”有关。

蓬佩奥9月18日向保守派宗教网站《第一要务》（First Things）投书表示，呼吁罗马教廷能与美方一道保护宗教自由并与中国的天主教徒和香港人民站在一起。就中梵协议问题，蓬佩奥写道，“梵蒂冈的外交官本月将与中共的外交人员举行会议，商讨圣座与中国续签两年的临时协议事宜。该协议的条款从未公开披露过；但教廷的希望是，通过与中国政权就任命主教，这些对当地社区信仰的传统管家达成协议，从而改善天主教徒在中国的状况。”

蓬佩奥称，“两年过去了，很明显，中梵协定并未使天主教徒免受共产党的掠夺，更不用说党对基督徒、藏传佛教徒、法轮功信徒和其他宗教信徒的残酷对待。”他续称，“作为2018年协议的一部分，梵蒂冈将其忠诚度尚不明确的中国神父和主教合法化，使一直信任教廷的中国天主教徒感到困惑。许多人拒绝在国家认可的礼拜场所进行礼拜，因为他们担心如若展现出自己是虔诚的天主教徒会遭受同样的迫害，就像他们目睹其他信徒在中国当局日益激进的无神论手中遭受的苦难一样。”

蓬佩奥提出，圣座有独特的能力和责任将全球的注意力聚焦在侵犯人权的问题之上，其过去也在针对东欧的共产主义和拉美及东亚的专制和威权政府的问题上这样做过。他称，“今天，面对中国共产党，应该运用同样的道德见证力量。”另在梵蒂冈方面，帕罗林9月14日受访时表示，梵蒂冈预计将与中方延长主教任命临时协议，并指此举是为了使天主教在中国的活动“正常化”。他说，“对于中国，我们目前的兴趣是尽可能使教廷的生活正常化，以确保教廷能够过上正常的生活，这对于（中国的）天主教教会来说，也将与圣座和教宗保持联系。”

另据“立场新闻”报导，蓬佩奥并不是近期唯一一个被宗教拒见的反对声音。现年88岁的天主教香港教区荣休主教陈日君枢机曾于上周三就香港主教继任人安排到访梵蒂冈，也同样被教宗拒绝接见。陈日君则向当地媒体表示，若教区任命港区副主教蔡惠民作主教，会带来一场持续十多年的“灾难”，斥教区只因北京喜好而任命蔡是“荒谬”。他还称教廷欲与北京续签主教任命协议的想法“疯狂”，如同“附和魔鬼”。他说，“你不应该附和魔鬼，而是要与魔鬼对抗；教会不接受政府的命令，这适用于所有地方。”