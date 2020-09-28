蓬佩奧將到訪梵蒂岡遭教宗拒見 指美大選前避嫌站台

美國國務卿蓬佩奧將於9月29至30日到訪意大利首都羅馬及梵蒂岡。據意大利方面消息，梵蒂岡以大選期間通常不與外國首腦會面為由，羅馬教宗方濟各將不會和到訪的蓬佩奧會面。蓬佩奧此行預計會就中梵主教任命臨時協議的續約問題向羅馬教廷施壓。不過，他將仍與梵蒂岡國務卿、樞機主教帕羅林（Pieto Parolin)等教廷代表會面。

廣告 繼續瀏覽後續

蓬佩奧在本周展開了對歐洲4國的訪問，包括希臘、意大利、梵蒂岡和克羅地亞。他在上周四曾通過推特表示，此行意在與上述四國的外長在貿易、安全和宗教自由問題展開討論。據意媒獲得的消息顯示，羅馬教廷稱教宗一般在大選期間不會與外國首腦會面。但來訪的蓬佩奧將仍受到帕羅林和羅馬教廷與各國關係部長拉加格爾大主教（Paul Gallagher）的會見。此外，蓬佩奧預計30日還會在美國駐教廷大使館，參加一場意在通過外交推動和保護宗教自由的研討會，並將發表主題演講。

蓬佩奧曾於去年10月到訪梵蒂岡與教宗方濟各會面。此前，梵蒂岡與北京2018年9月22日簽署的有關主教任命的中梵臨時協議已應過期。有消息稱，教宗方濟各已經批准將該協議延長兩年，預計將在10月舉行續簽儀式。對此，意大利媒體估計帕羅林將代表教廷在10月3日參加一場於米蘭教區舉行的會議上宣布相關決定。該會議被命名為“另一個中國，危機時刻和改變時刻”（“Un’altra Cina. Tempo di crisi, tempo di cambiamento”）。

據悉，梵中兩年前簽署的主教任命臨時協議至今並未公布細節，但是給予梵蒂岡對中國主教任命的參與權，其也進一步拉近了教廷與北京的關係。協議簽訂後，教宗承認了在沒有經過教宗同意下中方所指定的8名主教，此外，北京在與梵蒂岡商議之後任命了兩名新的主教，雙方官員並且進行了70年來的首次公開會面。意大利《共和國報》對蓬佩奧到訪被教宗拒見的事件解讀認為，這種冷落背後與前者本月在一篇雜誌文章中對中梵協議和羅馬教廷向北京妥協發出的“強烈抨擊”有關。

蓬佩奧9月18日向保守派宗教網站《第一要務》（First Things）投書表示，呼籲羅馬教廷能與美方一道保護宗教自由並與中國的天主教徒和香港人民站在一起。就中梵協議問題，蓬佩奧寫道，“梵蒂岡的外交官本月將與中共的外交人員舉行會議，商討聖座與中國續簽兩年的臨時協議事宜。該協議的條款從未公開披露過；但教廷的希望是，通過與中國政權就任命主教，這些對當地社區信仰的傳統管家達成協議，從而改善天主教徒在中國的狀況。”

蓬佩奧稱，“兩年過去了，很明顯，中梵協定並未使天主教徒免受共產黨的掠奪，更不用說黨對基督徒、藏傳佛教徒、法輪功信徒和其他宗教信徒的殘酷對待。”他續稱，“作為2018年協議的一部分，梵蒂岡將其忠誠度尚不明確的中國神父和主教合法化，使一直信任教廷的中國天主教徒感到困惑。許多人拒絕在國家認可的禮拜場所進行禮拜，因為他們擔心如若展現出自己是虔誠的天主教徒會遭受同樣的迫害，就像他們目睹其他信徒在中國當局日益激進的無神論手中遭受的苦難一樣。”

蓬佩奧提出，聖座有獨特的能力和責任將全球的注意力聚焦在侵犯人權的問題之上，其過去也在針對東歐的共產主義和拉美及東亞的專制和威權政府的問題上這樣做過。他稱，“今天，面對中國共產黨，應該運用同樣的道德見證力量。”另在梵蒂岡方面，帕羅林9月14日受訪時表示，梵蒂岡預計將與中方延長主教任命臨時協議，並指此舉是為了使天主教在中國的活動“正常化”。他說，“對於中國，我們目前的興趣是儘可能使教廷的生活正常化，以確保教廷能夠過上正常的生活，這對於（中國的）天主教教會來說，也將與聖座和教宗保持聯繫。”

另據“立場新聞”報導，蓬佩奧並不是近期唯一一個被宗教拒見的反對聲音。現年88歲的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機曾於上周三就香港主教繼任人安排到訪梵蒂岡，也同樣被教宗拒絕接見。陳日君則向當地媒體表示，若教區任命港區副主教蔡惠民作主教，會帶來一場持續十多年的“災難”，斥教區只因北京喜好而任命蔡是“荒謬”。他還稱教廷欲與北京續簽主教任命協議的想法“瘋狂”，如同“附和魔鬼”。他說，“你不應該附和魔鬼，而是要與魔鬼對抗；教會不接受政府的命令，這適用於所有地方。”