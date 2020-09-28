阿塞拜疆与亚美尼亚彻夜交战

亚美尼亚与阿塞拜疆因分离地区争议再度交战。

阿塞拜疆与亚美尼亚表示，两国军队因为纳哥诺-卡拉巴克地区的交战周一上午仍在继续，双方皆动用了重型武器。联合国以及世界各大国法国美国俄罗斯均呼吁停火，但停火呼声均被枪炮声隐没。

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据路透社今天报道称，阿塞拜疆与亚美尼亚因纳卡地区而起的交战仍在继续。双方都出动重型武器。坦克大炮军机均呼啸上阵。

据亚美尼亚国防部称，双方彻夜交战，阿塞拜疆国防部则表示，亚美尼亚军队对泰尔泰尔(Terter)镇发动了炮击。

稍早，双方都报告有伤亡以及击毙对方战果。

据法新社消息，高加索国家亚塞拜然军方与争议地区「纳哥诺卡拉巴克」的亚美尼亚族分离主义势力爆发激战，官员指出相关死亡人数已经增至23人。

联合国秘书长古特雷斯已呼吁各方立即停火。

亚塞拜然总检察长办公室昨天稍晚表示，由于亚美尼亚族分离主义势力部队炮击亚塞拜然村庄加沙提（Gashalty），导致当地有一家5口全数丧命。

星期天爆发激战的纳哥诺卡拉巴克地区（Nagorny Karabakh）位于亚塞拜然境内，那里的亚美尼亚族分离主义当局提到，他们有16名军人、2位平民丧命，并有100多人受伤。亚美尼亚共和国总理帕辛扬（Nikol Pashinyan）稍早声称，宿敌亚塞拜然已对亚美尼亚人民宣战。亚塞拜然国会也通过在全国实施戒严，并从今天起实施宵禁。

法国总统马克龙呼吁双方停火。联合国秘书长古特雷斯的发言人今天透过声明指出：「秘书长强烈呼吁双方立即停火、缓和紧张局势，并立刻展开有意义的谈判。」美国国务院也谴责亚塞拜然与亚美尼亚两国间不断升温的暴力局势，并呼吁双方立即停火。俄罗斯总统普京经跟帕辛扬商讨纳哥诺卡拉巴克地区的军事冲突情势，同样也呼吁结束敌对行动。