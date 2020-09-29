亚美尼亚与阿塞拜疆战争打大 各方呼吁停火没奏效

阿塞拜疆与亚美尼亚均承认，双方部队为了争夺纳哥诺-卡拉巴克地区(纳卡地区)领土都动用了重型武器。昨天战事报告有更多的伤亡。联合国安理会今天召开紧急会议，呼吁停火。虽然传有消息指土耳其向阿塞拜疆派兵增援，土耳其官方呼吁双方停火，不过土耳其谴责亚美尼亚非法占领分离地区。此次亚美尼亚与阿塞拜疆军队因纳卡地区爆发的冲突，是2016年以来最为严重的一次。

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据路透社今天发自透巴库与埃里温的报道，阿塞拜疆与亚美尼亚周二表示，双方部队为了争夺纳哥诺-卡拉巴克地区(纳卡地区)领土都动用了重型武器。

阿塞拜疆国防部表示，反对势力企图藉由向Fuzuli、Jabrayil、Agdere及Terter等地发动反击以收复失土。阿塞拜疆国防部发布声明指出，Fizuli城附近发生战斗，亚美尼亚部队轰炸两国边境Dashkesan地区，该地区距离纳卡地区只有数英里之遥。

亚美尼亚否认这些报告，但声称战事彻夜进行，并称纳卡地区军队击退了来自数个方向的袭击。

纳卡地区是位于阿塞拜疆境内的分离地区，但由亚美尼亚人控制并得到亚美尼亚的支持。在1990年代的战争中脱离了阿塞拜疆，但任何国家都不承认其为独立共和国。

亚美尼亚与阿塞拜疆军队因纳卡地区爆发的冲突，是2016年以来最为严重的一次，再次引发了人们对南高加索地区稳定性的关注。南高加索地区是石油和天然气输送至全球市场的管道的廊道。

消息说，双方在本周的冲突中互相指责对方使用重炮。这场冲突造成数十人丧生，数百人受伤。

路透社警告，任何迈向全面开战的动作都可能会将主要地区大国俄罗斯和土耳其卷进来。莫斯科与亚美尼亚之间有防御联盟关系，为纳卡地区提供重要支持，是其通向外面世界的生命线；土耳其则支持阿塞拜疆的突厥民族。

阿塞拜疆与亚美尼亚纳哥诺-卡拉巴克地区(纳卡地区)的冲突周一急剧升级，第二天的激烈交火至少造成55人死亡。双方以火箭与大炮对轰，这一轮战火的猛烈程度为数十年冲突以来之最。双方的冲突已持续超过25年。

据法新社报道说，阿塞拜然境内亚美尼亚族分离主义分子周末爆发激烈战斗，联合国安全理事会今天将举行闭门紧急会议。法国与德国敦促将紧急会议列入议程后，比利时正式提出要求。

非常任理事国爱沙尼亚早在27日强调，必须对纳哥诺卡拉巴克地区爆发致命冲突召开紧急会议。

外交官员说，英国也加入欧洲国家行列推动举行会谈；这些官员又说，会议结束后，安理会将发表联合声明，如果没有达成全体共识，将由欧洲会员国发表。

法新社说，这场冲突是在年度联合国大会期间爆发，外界担忧高加索地区的亚塞拜然与亚美尼亚将发生战争；这两个国家都曾是前苏联的加盟共和国。

纳哥诺卡拉巴克地区在亚塞拜然境内，但由亚美尼亚族分离主义势力掌控，亚美尼亚与阿塞拜然陷入领土争议冲突数十年，今年稍早与2016年曾爆发致命战斗。

阿塞拜然与亚美尼亚部队今天持续交战、造成更多人丧亡，据法新社说，在国际呼吁这两个宿敌停火时，土耳其仍发表好战言论。土耳其总统埃尔多安要求，亚美尼亚应终止对阿塞拜然境内纳哥诺卡拉巴克地区的「占领」。