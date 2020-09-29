布兰斯塔德：再平衡美中关系以实现对等和公平不易

美国驻华大使布兰斯塔德（Terry Branstad）9月29日在即将离任之际接受了美联社的专访。他在采访中表示，就处理对华关系问题，特朗普政府在贸易问题上取得了进展，并希望在其它领域也同样取得突破。不过，他坦言，美方试图以再平衡两国关系以实现对等和公平的努力并非易事。

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作为特朗普总统任命的美国驻华大使，布兰斯塔德当天在北京的美国驻华使馆中表示，中国在面对美方压力作出的反应总体上是以牙还牙，无论是就关闭总领馆还是加征进口关税。针对特朗普政府所采取的对华政策转变，布兰斯塔德指出，“不幸的是，我们在尽力实现双边关系再平衡，实现公平和对等，但每次我们有所行动，他们都会继续保持失衡状态。”

据悉，布兰斯塔德将于本周末与夫人离开中国，返回家乡艾奥瓦州。他在过去三年零三个月的美国驻华大使任期是他们夫妇在外居住时间最长的一次。布兰斯塔德也在近日受访时透露，他在上任之初曾公开说过，希望访问中国的所有省份，但受到今年疫情的影响，最终只访问了26个省份。他指这是其在担任大使任上的遗憾，但希望未来仍有机会完成这个心愿。

目前白宫还未提名他继任者的人选，预计将会在11月初的美国大选结束后任命，而距下一位大使人选经美国会参议院通过后仍需要进一步的时间。自2018年美中爆发贸易战以来，华盛顿对北京的忧虑和不满在多领域展现，包括在科技问题上对诸如华为5G和抖音国际版TikTok的数据收集的国家安全顾虑，以及自今年内两国相互针对对方媒体、外交官所采取的限制性措施，包括美国驻成都总领馆和中国驻休斯敦总领馆的关闭等。

此外，华盛顿还就中方应对新冠疫情的方式和初期反应、过去数年来在南中国海的人工岛礁建设和军事化行为、香港和新疆的人权记录等问题提出批评，并采取部分制裁措施。中国外长王毅称，美中关系面临自1979年两国关系正常化以来最严峻的挑战。针对美中关系恶化的顾虑，布兰斯塔德则淡化了这类担忧。他指出，双边关系过去经历过起伏。不过，他也承认存在这种可能，对华压力可能会导致越来越多的持续下滑式的限制性措施出现。

在谈到担任大使期间所取得的成就时，布兰斯塔德提到了两国在今年一月达成的“第一阶段”贸易协议和中方同意将芬太尼列为控制物资的进展。他认为这些都是双边关系中的积极发展，并指美国一直在努力减少类鸦片药物流入该国。特别是在贸易问题上，北京承诺要加强对外国技术专利和商业机密的保护。而北京过去也作出过此类的承诺。美国企业指出，正在观察中方是如何落实这些承诺的。

布兰斯塔德表示，“我认为，在贸易领域，我们已经引起了他们的注意，我们正在取得进展，”但他强调，“我希望我们能够在其它领域，比如我们的媒体和我们的外交官也能够在中国享有同等的待遇。”正如上文所提到，尽管他在任内到访过中国境内的很多地方，但布兰斯塔德抱怨说，每次出行都需要得到中国官方的批准。为了去西藏看看，他提出了三次申请，最终于去年成行。到了西藏，他说，和那里的师生们进行了公开的交流。而在其它的地方，他本人的经历则各不相同。

报道还提到了，布兰斯塔德与中国领导人习近平相识已久。1985年，他们二人在时任河北正定县委书记的习近平率领农业代表团到访艾奥瓦州时会面。报道指，虽然美中关系出现了问题，但布兰斯塔德依然认为这种长期关系是珍贵的。他介绍称，2017年到北京工作后跟习近平有过数次会面，2018年年初，他还戴着女儿和外孙子与习近平家举行了私人晚宴。布兰斯塔德说，“我觉得他（习近平）仍然对我、对艾奥瓦州有着很好的感情，就像我们对他的感情一样。” 他续称，“我发现，在这个文化中，私交很重要。但我是美国的代表。”

采访中，布兰斯塔德谈到，新冠病毒影响到美中关系。他称，习近平曾经向特朗普保证过，疫情得到了控制，但实际上并没有。他说，“显然，我认为，总统对中国的感情跟这些事情有密切关系。”正如他之前所表达的那样，布兰斯塔德希望回国后在老家艾奥瓦州为特朗普和其他共和党候选人助选。他谈到，助选努力将主要关注本届政府在中国问题上采取的措施，及维持美中关系的必要性，但这种关系必须要建立在公平的基础之上。这位现年73岁的政坛老将说，“我至今未输过一次选举，这是我与生俱来的（能力）。”