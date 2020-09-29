欧盟周四召开特别峰会探讨对华政策等内外议题

欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）9月29日向欧盟27个成员国首脑致信，邀请他们参加在周四和周五两天于布鲁塞尔举行的特别峰会，以探讨欧盟在当今世界的位置及如何自我塑造命运能力的议题。据悉，欧盟对华政策问题将是峰会首日的首要关心话题。

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据欧洲理事会公布的邀请信内容显示，米歇尔将在10月1日当天与欧洲议会主席萨索利（David Sassoli）及27国首脑共同出席特别峰会。米歇尔指出，会议将于当地时间周四下午3点在与萨索利的传统交换意见中展开。随后，出席会议的各国首脑还将利用第一轮工作会的时间对欧中关系进行辩论。其也将围绕着中欧在本月14日刚刚结束的视频峰会的相关内容。米希尔重申，欧盟希望就诸如应对新冠肺炎疫情和气候变化等全球性问题与中方合作。与此同时，欧盟还希望与中国坚持一个更加平衡和对等的经济关系，确保公平的竞争环境。他强调，“ 我们将继续促进我们的价值观和标准。”

会后，欧盟各国领导人们还将就白俄罗斯局势，俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼（Alexei Navalny）遭受神经毒剂袭击，及阿塞拜疆和亚美尼亚的冲突问题进行讨论。他们当天还会就地中海东部与土耳其的关系等问题进行商议。米歇尔指出，欧盟只有在具有顽强和创新的经济基础上，才能在国际舞台上现象力量。因此，他还会与上述领导人就疫情暴露出的欧盟经贸弱点进行商议。他称，“最重要的是，我希望我们讨论如何在保持开放和竞争性的社会市场经济的同时，最大程度地增强欧盟的战略自主权。”此外，欧盟与英国的脱欧谈判内容也将得到提及。

此前，米歇尔25日在联合国大会上发表了题为《一个更强大和更自治的欧盟，为更公平的世界提供动力》的演讲。当谈到美中较量下，欧盟如何选择站队的问题上，他表示，欧盟与美国紧密相连，不但共享理念和价值并经历过历史地考验，尽管双方偶尔存在不同做法或利益，但这仍体现在至关重要的跨大西洋联盟当中。他亦指，欧盟不认同中国政经体系所基于的价值观，但就存在共同挑战的诸如应对气候变化和抗击疫情等问题上，中国是欧盟的关键伙伴。