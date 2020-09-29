歐盟周四召開特別峰會探討對華政策等內外議題

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）9月29日向歐盟27個成員國首腦致信，邀請他們參加在周四和周五兩天於布魯塞爾舉行的特別峰會，以探討歐盟在當今世界的位置及如何自我塑造命運能力的議題。據悉，歐盟對華政策問題將是峰會首日的首要關心話題。

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據歐洲理事會公布的邀請信內容顯示，米歇爾將在10月1日當天與歐洲議會主席薩索利（David Sassoli）及27國首腦共同出席特別峰會。米歇爾指出，會議將於當地時間周四下午3點在與薩索利的傳統交換意見中展開。隨後，出席會議的各國首腦還將利用第一輪工作會的時間對歐中關係進行辯論。其也將圍繞着中歐在本月14日剛剛結束的視頻峰會的相關內容。米希爾重申，歐盟希望就諸如應對新冠肺炎疫情和氣候變化等全球性問題與中方合作。與此同時，歐盟還希望與中國堅持一個更加平衡和對等的經濟關係，確保公平的競爭環境。他強調，“ 我們將繼續促進我們的價值觀和標準。”

會後，歐盟各國領導人們還將就白俄羅斯局勢，俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）遭受神經毒劑襲擊，及阿塞拜疆和亞美尼亞的衝突問題進行討論。他們當天還會就地中海東部與土耳其的關係等問題進行商議。米歇爾指出，歐盟只有在具有頑強和創新的經濟基礎上，才能在國際舞台上現象力量。因此，他還會與上述領導人就疫情暴露出的歐盟經貿弱點進行商議。他稱，“最重要的是，我希望我們討論如何在保持開放和競爭性的社會市場經濟的同時，最大程度地增強歐盟的戰略自主權。”此外，歐盟與英國的脫歐談判內容也將得到提及。

此前，米歇爾25日在聯合國大會上發表了題為《一個更強大和更自治的歐盟，為更公平的世界提供動力》的演講。當談到美中較量下，歐盟如何選擇站隊的問題上，他表示，歐盟與美國緊密相連，不但共享理念和價值並經歷過歷史地考驗，儘管雙方偶爾存在不同做法或利益，但這仍體現在至關重要的跨大西洋聯盟當中。他亦指，歐盟不認同中國政經體系所基於的價值觀，但就存在共同挑戰的諸如應對氣候變化和抗擊疫情等問題上，中國是歐盟的關鍵夥伴。