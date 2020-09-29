紐時或提供特朗普逃稅炮彈 拜登陣營今晚猛攻 看特朗普如何招架

特朗普和拜登今天晚上將舉行第一場電視辯論。《紐約時報》稱，特朗普因企業長期虧損背負了數億美元的債務，而他利用這些虧損來避稅。該報表示，已拿到特朗普及其名下企業過去20年的報稅數據。紐時的曝料讓民主黨總統候選人拜登陣營有了新的攻擊炮火。特朗普反駁說，他繳納了“數百萬美元的稅款”，但有權享受折舊和稅收抵免，並表示自己的槓桿率很低，資產多於債務。

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據法新社報道稱，特朗普被爆10年沒繳稅，拜登陣營趁勢開炮。拜登陣營隨即在廣告中比較一般民眾和川普入主白宮第一年繳的稅額，例如護理師繳了1萬216美元，特朗普卻只繳750元。

據民主黨人，身價億萬的環保人士思特爾（Tom Steyer）也猛批特朗普，他在推特呼籲選民在11月3日大選將特朗普趕出白宮。先前參與民主黨總統初選的思特爾寫道：「我2017 年繳了3200萬美元聯邦稅，比川普多。他是個騙子、在商界臭名昭着。」

據「紐約時報」星期天爆料，特朗普在贏得大選的2016年，只繳了750美元（約新台幣2萬2000元）聯邦所得稅，隔年也只繳750美元，而在過去15年，竟有10年更是完全沒繳一毛錢，因為他申報自己的財務虧損大於收入。

共和黨籍的特朗普今天接連推文為自己辯護，說「我付過好幾百萬美元稅金」，還說他擁有的資產比債務多。他沒有提供證據或承諾會在選前公布任何財務報表。

特朗普和拜登星期二晚將舉行第一場電視辯論。

該報道稱，華盛頓郵報/美國廣播公司新聞網（Washington Post/ABC News）全國民調顯示，拜登領先特朗普10個百分點，登記選民支持率53%對43%。國家廣播公司新聞網/馬瑞斯特（NBC News/Marist）民調也顯示，拜登在關鍵搖擺州威斯康辛同樣領先10個百分點，支持率54%對44%。特朗普在2016年大選拿下威斯康辛州。

美國總統特朗普力圖改變攻勢。特朗普周一連發推特表示，他繳納了“數百萬美元的稅款”，但有權享受折舊和稅收抵免，並表示自己的槓桿率很低，資產多於債務。不過，他並未提供證據，也沒有承諾在11月3日大選前公布任何財務報告。

特朗普發表了一系列推文對《紐約時報》進行回應。該報周日引用退稅資料報導，特朗普僅在2016和2017年各支付約750美元聯邦所得稅，之前有多年的時間申報旗下企業體大量損失以抵銷數億美元的所得。

“我繳納了數百萬美元的稅款，但和所有人一樣，我有權享受折舊和稅收抵免，”特朗普發表推文稱，“我的槓桿率極低--與資產價值相比，我的債務非常少。”

特朗普表示，他擁有“非凡的資產”，並吹噓自己的財務報表“非常令人印象深刻”。特朗普將於周二晚上與民主黨總統候選人拜登進行11月3日大選前的第一場辯論。

美國眾議院議長佩洛希表示，紐時所稱的特朗普的債務引發了國家安全問題，因為公眾有權知道他欠誰錢，因為這可能被用作對抗他的籌碼。她對MSNBC表示，“對我來說，這是一個國家安全問題。“

路透社說，與其他總統和總統候選人幾十年來的做法不同，特朗普在2016年第一次競選總統時拒絕公開其納稅申報信息。特朗普稱，這是因為他正在接受美國國稅局的審計，但後者表示，特朗普沒有理由不能在審計期間公開自己的納稅情況。