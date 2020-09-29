纽时或提供特朗普逃税炮弹 拜登阵营今晚猛攻 看特朗普如何招架

特朗普和拜登今天晚上将举行第一场电视辩论。《纽约时报》称，特朗普因企业长期亏损背负了数亿美元的债务，而他利用这些亏损来避税。该报表示，已拿到特朗普及其名下企业过去20年的报税数据。纽时的曝料让民主党总统候选人拜登阵营有了新的攻击炮火。特朗普反驳说，他缴纳了“数百万美元的税款”，但有权享受折旧和税收抵免，并表示自己的杠杆率很低，资产多于债务。

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据法新社报道称，特朗普被爆10年没缴税，拜登阵营趁势开炮。拜登阵营随即在广告中比较一般民众和川普入主白宫第一年缴的税额，例如护理师缴了1万216美元，特朗普却只缴750元。

据民主党人，身价亿万的环保人士思特尔（Tom Steyer）也猛批特朗普，他在推特呼吁选民在11月3日大选将特朗普赶出白宫。先前参与民主党总统初选的思特尔写道：「我2017 年缴了3200万美元联邦税，比川普多。他是个骗子、在商界臭名昭着。」

据「纽约时报」星期天爆料，特朗普在赢得大选的2016年，只缴了750美元（约新台币2万2000元）联邦所得税，隔年也只缴750美元，而在过去15年，竟有10年更是完全没缴一毛钱，因为他申报自己的财务亏损大于收入。

共和党籍的特朗普今天接连推文为自己辩护，说「我付过好几百万美元税金」，还说他拥有的资产比债务多。他没有提供证据或承诺会在选前公布任何财务报表。

特朗普和拜登星期二晚将举行第一场电视辩论。

该报道称，华盛顿邮报/美国广播公司新闻网（Washington Post/ABC News）全国民调显示，拜登领先特朗普10个百分点，登记选民支持率53%对43%。国家广播公司新闻网/马瑞斯特（NBC News/Marist）民调也显示，拜登在关键摇摆州威斯康辛同样领先10个百分点，支持率54%对44%。特朗普在2016年大选拿下威斯康辛州。

美国总统特朗普力图改变攻势。特朗普周一连发推特表示，他缴纳了“数百万美元的税款”，但有权享受折旧和税收抵免，并表示自己的杠杆率很低，资产多于债务。不过，他并未提供证据，也没有承诺在11月3日大选前公布任何财务报告。

特朗普发表了一系列推文对《纽约时报》进行回应。该报周日引用退税资料报导，特朗普仅在2016和2017年各支付约750美元联邦所得税，之前有多年的时间申报旗下企业体大量损失以抵销数亿美元的所得。

“我缴纳了数百万美元的税款，但和所有人一样，我有权享受折旧和税收抵免，”特朗普发表推文称，“我的杠杆率极低--与资产价值相比，我的债务非常少。”

特朗普表示，他拥有“非凡的资产”，并吹嘘自己的财务报表“非常令人印象深刻”。特朗普将于周二晚上与民主党总统候选人拜登进行11月3日大选前的第一场辩论。

美国众议院议长佩洛希表示，纽时所称的特朗普的债务引发了国家安全问题，因为公众有权知道他欠谁钱，因为这可能被用作对抗他的筹码。她对MSNBC表示，“对我来说，这是一个国家安全问题。“

路透社说，与其他总统和总统候选人几十年来的做法不同，特朗普在2016年第一次竞选总统时拒绝公开其纳税申报信息。特朗普称，这是因为他正在接受美国国税局的审计，但后者表示，特朗普没有理由不能在审计期间公开自己的纳税情况。