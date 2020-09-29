美国总统候选人首场辩论即将登场，特朗普拜登都会以攻击对方个人记录为武器

2020美国总统大选候选人特朗普和拜登首场辩论，美国东部时间29日晚间9点在俄亥俄州克里夫兰登场 。美国媒体对这场辩论会议题的分析表明：国计民生、对外政策以及新冠疫情，都不会成为辩论的焦点，而双方都会以攻击对方的个人记录为致胜武器。

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根据华府政坛消息：拜登将拿着《纽约时报》星期日的“特朗普税单”长篇报道，指特朗普10年缴纳个人所得税仅750元，炮轰特朗普；特朗普则已锁定拜登的性侵指控案、与他那个一直有个人生活问题的二儿子亨特（Hunter Biden）为突破口，并以自己的私人律师、曾派往乌克兰调查拜登家族海外贪腐疑案的前纽约市长朱利安尼（Rudy Giuliani）的调查结果为佐证。特朗普会前曾公开要求拜登先接受药检测试，并试图将话题导向白登的个人健康问题。

辩论会将进行90分钟，由福克斯（Fox）电视新闻主播华莱士(Chris Wallace)主持。华莱士准备提出的问题是：新冠疫情应对、经济政策、邮寄投票与选举的公正性、特朗普与拜登的个人与施政纪录，以及美国城市里的种族与暴力问题，但这些问题恐怕无法在90分钟的辩论会上一一问及。

分析人士指出：特朗普和拜登两人首度面对面辩论，可能会因你来我往的人身攻击而火花四射。

特朗普在辩论会前对媒体表示，他不会事先练习，说“不练习就不失常！所以我一概不准备。”美联社指出：特朗普是美国总统辩论史上最难以预测的男人；《纽约时报》表示：拜登并没有如同惯例扩大排练，而是藉由亲信幕僚团拟定剧本、假想突发情况来封闭演练。拜登团队认为，拜登应该尽可能地回避与特朗普的“近身乌贼战”，因此，如何接战，如何稳住自己的阵脚，如何快速反击，成为白登的备战重点。