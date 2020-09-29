要和华莱士谈笑风生，较量将至拜登、特朗普尚能饭否？

2020年美国大选第一场总统候选人辩论将在美东时间周二晚21点正式上演。此次代表两党参选的共和党籍现任总统特朗普和民主党挑战者拜登，在政策主张上对美国内外都存在巨大差异。与此同时，现今全球又在经历新冠疫情冲击的冷战后未有的大国博弈局面，因此美国作为世界第一经济体和军事强国未来4年将如何继续前行也必是历史性的关键一役。即将在数小时后展开面对面交锋的两位候选人今年均超过70高龄，拜登77岁，特朗普也有74岁，相比作为他们人生中最为重要的一场辩论，二人的支持者想必与他们一样怀着紧张的心情，却又要展现出轻松的姿态。

广告 继续浏览后续

如果说过去十余年的世界体育界中，每年挣钱最多的大都是诸如美国拳王弗洛伊德·梅威瑟（Floyd Mayweather）之类的拳击运动员的话，参加总统辩论也与拳击这一在现场数万观众关注的正面对抗中要直到一方倒地放弃，或综合点数判胜负的激烈竞技性运动如出一辙。近期一直质疑拜登是否年岁已高，反应迟钝的特朗普更是公开怀疑对方“嗑药提神”，要求拜登选前药检，这更是给这场政治较量添加了擂台争霸的色彩。显然，这种近乎无厘头的表态也遭到了拜登的回绝。不过，他们二人之间即将进行的正面肉搏与拳王之间的较量也确有不同。例如，参加总统大选的两位选手不是赤裸上身，而是穿西服戴领带光鲜亮丽地出现在亿万美国观众的眼前。此外，他们将相互交错的不是直拳、勾拳的你来我往，而是更具破坏力的就对方政治主张和政策地攻击，其也不会缺乏比马克·吐温名作《竞选州长》中更为精彩的相互起底。当然，胜者将得到的奖励也是远远不可单靠金钱来衡量的，他们希望以此经受选民的比较和获取尚未拿定主意选民的支持，以希望11月3日在大选投票日当天能大获全胜，随后获得美国总统及自由世界领袖的权力和地位。

查看美国大选历史，总统候选人以正面交锋的形式试图争取选民青睐是一件现代的产物。虽然，自美国首任总统华盛顿在231年前得到所有选举人票当选总统之后，接下来的几届总统选举中便已经出现了对政敌摸黑和人身攻击的行为，但在18世纪和19世纪的很长一段时间里，总统候选人事实上都不走穴拜票，而是以当时被认为体面的方式在家等待选民的青睐。这很大程度上与华盛顿以身作则，强调是出于对国家责任而不是个人政治野心低调参选所留下的政治遗产和惯例有关。这一现象直到1908年，时任战争部长的威廉·霍华德·塔夫脱（William Howard Taft）被老罗斯福（Theodore Roosevelt）总统钦点参选，并开始了美国大选史上首个进行全国巡讲拉票的总统候选人后才发生改变。自此，总统候选人们以巡游全美向选民演讲来与向他们投出神圣一票的美国公民进行亲密接触。而随着电视机作为20世纪中叶的新媒体平台在美国普通家庭中普及，美国总统候选人之间的第一场电视辩论也在距今60年前的1960年展开。

当年，美国民众首次通过电视看到了他们即将把国家托管4年的候选人的谈吐举止。也正是在这场电视辩论中，年轻的民主党麻州参议员肯尼迪以其自信的谈吐和个人魅力吸引了比对手，政治经验老道的时任副总统尼克松更多的注意力，并在稍后的总统投票中冒险获胜。从1976年开始，美国民主、共和两党总统候选人在大选前进行全国电视辩论成为惯例。同年起，两党副总统候选人在大选前也会举行一场电视辩论。辩论的议题往往是当时最有争议的话题。辩论形式有多种，有时由主持人提问，有时也接受观众提问。从1988年开始，辩论的形式由两党候选人协商确定。与此同时，从1976年到1984年，总统候选人辩论的主办者是女性选民联合会。从1988年开始，辩论由无党派的总统辩论委员会主办。值得一提的是，肯尼迪和尼克松之间的首场电视辩论在当时吸引了6600万观众和听众，时光到了2016年，据报约有8400万人观看了特朗普与希拉里之间进行的首场辩论直播，创下美国总统候选人辩论的收视纪录。

据了解，今年特朗普与拜登之间的辩论将共举行三场，除了周二晚的第一次辩论外，第二、三场辩论将分别于10月15日和22日在佛罗里达州迈阿密和田纳西州纳什维尔举行。另一方面，副总统彭斯和民主党副总统候选人贺锦丽将于10月7日在犹他州盐湖城举行唯一一场副总统候选人辩论。就即将展开的特朗普与拜登的首场辩论而言，其时长将为一个半小时。目前公布的辩论内容包括6个话题，它们是：特朗普和拜登的从政记录、联邦最高法院、新冠疫情、经济、城市种族和暴力、选举公正性。每个话题时长15分钟。显然，就这么多话题进行一个半小时的辩论不但对于将你来我往的候选人是一场考验，与此同时，要提出问题还要主持辩论的主持人，同样需要能使双方信服和压得住场的新闻界大拿来担任。说来周二晚首场辩论的主持人，对于中国民众也并不陌生，他就是曾跟中国前领导人江泽民谈笑风生的，已故著名记者和王牌主持人迈克·华莱士的儿子-克里斯·华莱士。

现年72岁的克里斯·华莱士是名副其实的子承父业。他在过去17年来虽然效力于右倾媒体福克斯新闻，但他出任主持人却仍能被两党买账。克里斯·华莱士还在近年的民调中被美国民众投票选为最受信赖的电视主持人之一。经验丰富、小心谨慎的他也将在这场备受瞩目的对决中扮演一个重要的角色。出于对特朗普所代表的价值观和政策方向的反对和憎恨，《纽约时报》和《华盛顿邮报》等左翼主流媒体更是在如今选战的决战阶段，以新闻报道的方式加入选战，并向拜登添送弹药。华邮在电视辩论开始的72小时内公开发表社论表示支持拜登当选。该报编辑部拟写的文章写道，“为了驱逐现代最糟糕的总统，许多选民可能愿意把票投给几乎任何人。幸运的是，为了在2020年把特朗普总统赶下台，选民们不必降低标准。民主党提名的总统候选人、前副总统乔·拜登，从性格和经验上讲，完全有能力应对美国未来四年将面临的严峻挑战。这些挑战在不同程度上都是现任政府制造、加剧或忽视的。”

过去3年多中，多次被特朗普抨击是“假新闻”和“失败媒体”的纽时当然也不甘落后，更是以对特朗普过去近20年来个人报税情况的起底，突如其来的给拜登送上了辩论时的谈资和攻击特朗普的论据。不过，4年前也正是在这一阶段媒体披露了特朗普对女性不尊重的劲爆发言录音，但在希拉里和其支持者的百般追问下最终都并未妨碍选民对他的支持。但4年后在如今百年一见的疫情危机中，这一现象将是否延续，特朗普的支持者将如何回应“纳税门”问题则仍待进一步的关注。对于拜登来说，由于他有着近乎半个世纪的政治生涯，其在诸如司法改革和外交政策上都存在众多备受诟病的地方。作为还击和调侃，不少共和党籍国会议员甚至开始纷纷发表推文，直指拜登1973年29岁当选参议员时，他们要么刚学会走路，要么还未出生。

可想而知，拜登众多的历史遗留问题也将成为特朗普针对的攻击要害。而就特朗普说他辩论需要药物支持的说法，拜登则刚刚在推特上抛出了一张有着听音乐的普通耳机和冰激凌包装的照片，并称“今晚是辩论夜，所以我准备好了我的耳机和助力剂”。随后的对决中，特朗普和拜登之间这两个拥有完全不同辩论风格的战将是否老当益壮，关键时刻安能饭否？他们之间的较量是否会精彩纷呈、金句频出，成为大选辩论届拳王阿里对乔治·福尔曼的经典“丛林之战”，还是令人稍有扫兴的一方将另一方快速击倒分出胜负，无论二人的辩论情况将如何展现，其着实让人期待不已。