欧盟峰会前 默克尔：中国少数民族部分权力受恶劣及残酷对待

德国总理默克尔9月30日在联邦议院就财政预算展开的一般性辩论中，从气候变化、贸易关系和新疆及香港的人权问题三个方面谈及了对华政策态度。她在发言中表示，对香港局势地发展严重关切，并谴责中国少数民族的部分权利遭到了“恶劣及残酷地对待”。

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欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）9月29日向欧盟27个成员国首脑致信，邀请他们参加在周四和周五两天于布鲁塞尔举行的欧盟特别峰会，以探讨欧盟在当今世界的位置和如何自我塑造命运的议题。据悉，欧盟对华政策问题将是峰会首日的首要关心话题。在前往布鲁塞尔参加峰会前，默克尔周三于德国联邦议院向议员们表达了就对华政策的态度。

默克尔首先对中国领导人习近平在刚刚过去的联大会议中所提出的，中方承诺“中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的表态予以积极回应。她说，“纵观中国的发展挑战，这些目标确实是雄心勃勃的，它们也应为我们在欧洲提供启发，以兑现我们的承诺”。她续称，“我认为在气候方面没有争议，我们需要与中国合作-中方是全球最大的碳排放国。”

默克尔未点名地批评了已宣布退出《巴黎协定》的美国称，“对于气候保护来说，中国作出贡献是极为重要的。与其他排放国不同，中国遵守它所达成的协议，这令人鼓舞”。此外，当谈到欧盟希望在今年年底之前与中国达成的投资协定问题上，默克尔则展现出保留的态度。早在2013年11月，中国总理李克强参加第16次中欧领导人会晤时表示，“中方愿与欧方启动中欧投资协定谈判，希望双方不仅谈得成，而且谈得好”。但至今多年的谈判仍未取得协定的达成。

在本月结束的第22次中德欧领导人峰会上，欧方再次表达了希望能在年底前达成这一协定的意愿，默克尔就这一问题说， “（双方）进展不大，我们现在想为这一谈判提供新的动力。它始终应基于对等和市场准入。”她重申，“我们希望取得决定性的进展-甚至可能取得政治突破，但我不能保证这些，但是我们希望在年底之前实现这一目标。”

此外，默克尔指出，“当然，与中国的对话也意味着我们必须明确表达出我们的不同意见。”她说，“毕竟，我们拥有根本上不同的社会制度–看看中国使用人工智能的方式（就知道了）”。她强调，“那就是为何我们强调深刻关切香港情势发展，‘一国两制’原则仍然有效，但却一再遭到破坏。”

默克尔说，“我们将会提及那些，以及中国境内少数民族的部分权利遭到恶劣和残酷对待。”她在讲话中并未明确这些少数民族所指的对象，也未就德国政府就华为5G的态度加以表态。此前，习近平在本月与默克尔和欧盟领导人举行的峰会上提出，“中方不接受人权‘教师爷’，反对搞‘双重标准’。”德国目前担任欧盟轮值主席国，米歇尔则在日前的联大发言中表示，美中较量之间，“我们站在民主、人权、法治与合作的基本价值观的一边。它是在追求利益中我们的指南针。欧盟是一支自主力量，是我们选择的主人，也是我们命运的主人。”