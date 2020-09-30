歐盟峰會前 默克爾：中國少數民族部分權力受惡劣及殘酷對待

德國總理默克爾9月30日在聯邦議院就財政預算展開的一般性辯論中，從氣候變化、貿易關係和新疆及香港的人權問題三個方面談及了對華政策態度。她在發言中表示，對香港局勢地發展嚴重關切，並譴責中國少數民族的部分權利遭到了“惡劣及殘酷地對待”。

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歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）9月29日向歐盟27個成員國首腦致信，邀請他們參加在周四和周五兩天於布魯塞爾舉行的歐盟特別峰會，以探討歐盟在當今世界的位置和如何自我塑造命運的議題。據悉，歐盟對華政策問題將是峰會首日的首要關心話題。在前往布魯塞爾參加峰會前，默克爾周三於德國聯邦議院向議員們表達了就對華政策的態度。

默克爾首先對中國領導人習近平在剛剛過去的聯大會議中所提出的，中方承諾“中國二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和”的表態予以積極回應。她說，“縱觀中國的發展挑戰，這些目標確實是雄心勃勃的，它們也應為我們在歐洲提供啟發，以兌現我們的承諾”。她續稱，“我認為在氣候方面沒有爭議，我們需要與中國合作-中方是全球最大的碳排放國。”

默克爾未點名地批評了已宣布退出《巴黎協定》的美國稱，“對於氣候保護來說，中國作出貢獻是極為重要的。與其他排放國不同，中國遵守它所達成的協議，這令人鼓舞”。此外，當談到歐盟希望在今年年底之前與中國達成的投資協定問題上，默克爾則展現出保留的態度。早在2013年11月，中國總理李克強參加第16次中歐領導人會晤時表示，“中方願與歐方啟動中歐投資協定談判，希望雙方不僅談得成，而且談得好”。但至今多年的談判仍未取得協定的達成。

在本月結束的第22次中德歐領導人峰會上，歐方再次表達了希望能在年底前達成這一協定的意願，默克爾就這一問題說， “（雙方）進展不大，我們現在想為這一談判提供新的動力。它始終應基於對等和市場准入。”她重申，“我們希望取得決定性的進展-甚至可能取得政治突破，但我不能保證這些，但是我們希望在年底之前實現這一目標。”

此外，默克爾指出，“當然，與中國的對話也意味着我們必須明確表達出我們的不同意見。”她說，“畢竟，我們擁有根本上不同的社會制度–看看中國使用人工智能的方式（就知道了）”。她強調，“那就是為何我們強調深刻關切香港情勢發展，‘一國兩制’原則仍然有效，但卻一再遭到破壞。”

默克爾說，“我們將會提及那些，以及中國境內少數民族的部分權利遭到惡劣和殘酷對待。”她在講話中並未明確這些少數民族所指的對象，也未就德國政府就華為5G的態度加以表態。此前，習近平在本月與默克爾和歐盟領導人舉行的峰會上提出，“中方不接受人權‘教師爺’，反對搞‘雙重標準’。”德國目前擔任歐盟輪值主席國，米歇爾則在日前的聯大發言中表示，美中較量之間，“我們站在民主、人權、法治與合作的基本價值觀的一邊。它是在追求利益中我們的指南針。歐盟是一支自主力量，是我們選擇的主人，也是我們命運的主人。”