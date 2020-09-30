特朗普拜登首次辩论在“混乱失焦”收场 选民是最大输家,

共和党籍美国总统特朗普与民主党竞争对手拜登周二（9月29号）举行了首场电视辩论，两人就新冠疫情应对、经济以及11月大选完善程度等议题上进行了激烈交锋。但纵观辩论会全程，评论纷纷用混乱、失焦、失控来形容两位总统候选人首次面对面的交锋。

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不出预料，这场在俄亥俄州举行的辩论中，双方针锋相对，激烈交锋，甚至人身攻击，但也让两人难以明确陈述各自观点。虽说事前多数舆论就认为这场辩论会出现激烈言词交锋，但其激烈程度还是还是让许多媒体和评论傻眼。

辩论主持人，福克斯电视台的资深记者华莱士多次试图控制场面，也白费力气。两名候选人从头到尾你来我往互呛，甚至出言不逊互相羞辱。比如，在针对最高法院议题的第一段辩论中频频被特朗普打断后，恼火的拜登对特朗普这么说。 “你可以闭嘴吗，老兄？这很没有总统的样子，” 拜登把特朗普称为“小丑”、“种族主义者”，并对特朗普说：“你是美国有史以来最糟糕的总统。”特朗普也不甘示弱回应道：“乔，你一点都不聪明。”

有报道认为，尽管管特朗普声量够大，多次抢下主导权，但不知是否因为攻击屡屡未能打到要害、让拜登失态，在一个半小时的辩论中，特朗普几乎毫无笑容，总是辩到脸红气粗，失去一开始的冷静。他也未能掌握答辩时间，好好宣扬过去3年政绩，反而将矛头放在拜登身上，不是指控拜登过去表现欠佳，就是对拜登与其家人人身攻击，其余时间则忙着为其政策辩解，未能把握机会说明未来施政方针。

对面的 拜登的攻击主轴相当明确，他要不断提醒选民，今天的美国情况远糟于3年多前特朗普上任时，他也多次指控特朗普是骗子，疫情处理失当导致疫情大幅蔓延、经济衰退，指出现在正是矫正错误的时候，他呼吁选民们以选票将特朗普赶出白宫。拜登也在辩论中多次面对镜头向选民直接喊话，试图阐明政见。面对特朗普频频打断与指控，拜登或是回击，或是以轻笑带过，气势上虽然不如特朗普，步调也被牵着走，儿子遭到攻击时也被激怒，但整体感受较为轻松、冷静，也能适时回呛。

评论认为，总体上看，美国第一场总统候选人辩论陷入大乱斗，这更深层地反映了美国现下不同立场无法对话所造成的严重社会分裂对立。美国2020首场总统大选辩论会没有真正的赢家，这场没有聚焦的辩论，美国选民是最大的输家。

随着超过100万美国民众已经提前投票，且要影响还未拿定主意的选民所剩时间越来越少，在距离11月3日大选日只剩五周之际登场的辩论会具有重要影响力。

现年77岁的拜登在全国民调稳定领先现年74岁的特朗普，不过在那些将决定选举胜负结果的几个主战场州中，双方民调差距不大。

因为疫情的关系，这场90分钟的辩论会到场参加的观众不多，且保持着社交距离；两名候选人在进入辩论之时并未握手，遵守新冠疫情的保持社交距离规定。

这场辩论会是在克里夫兰凯斯西储大学(Case Western Reserve University)举办，是预定举行三场辩论会的第一场，另外还将举行一场副总统的辩论会。