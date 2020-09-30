特朗普拜登首次辯論“混亂失焦”收場 選民是最大輸家,

共和黨籍美國總統特朗普與民主黨競爭對手拜登周二（9月29號）舉行了首場電視辯論，兩人就新冠疫情應對、經濟以及11月大選完善程度等議題上進行了激烈交鋒。但縱觀辯論會全程，評論紛紛用混亂、失焦、失控來形容兩位總統候選人首次面對面的交鋒。

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不出預料，這場在俄亥俄州舉行的辯論中，雙方針鋒相對，激烈交鋒，甚至人身攻擊，但也讓兩人難以明確陳述各自觀點。雖說事前多數輿論就認為這場辯論會出現激烈言詞交鋒，但其激烈程度還是還是讓許多媒體和評論傻眼。

辯論主持人，福克斯電視台的資深記者華萊士多次試圖控制場面，也白費力氣。兩名候選人從頭到尾你來我往互嗆，甚至出言不遜互相羞辱。比如，在針對最高法院議題的第一段辯論中頻頻被特朗普打斷後，惱火的拜登對特朗普這麼說。 “你可以閉嘴嗎，老兄？這很沒有總統的樣子，” 拜登把特朗普稱為“小醜”、“種族主義者”，並對特朗普說：“你是美國有史以來最糟糕的總統。”特朗普也不甘示弱回應道：“喬，你一點都不聰明。”

有報道認為，儘管管特朗普聲量夠大，多次搶下主導權，但不知是否因為攻擊屢屢未能打到要害、讓拜登失態，在一個半小時的辯論中，特朗普幾乎毫無笑容，總是辯到臉紅氣粗，失去一開始的冷靜。他也未能掌握答辯時間，好好宣揚過去3年政績，反而將矛頭放在拜登身上，不是指控拜登過去表現欠佳，就是對拜登與其家人人身攻擊，其餘時間則忙着為其政策辯解，未能把握機會說明未來施政方針。

對面的 拜登的攻擊主軸相當明確，他要不斷提醒選民，今天的美國情況遠糟於3年多前特朗普上任時，他也多次指控特朗普是騙子，疫情處理失當導致疫情大幅蔓延、經濟衰退，指出現在正是矯正錯誤的時候，他呼籲選民們以選票將特朗普趕出白宮。拜登也在辯論中多次面對鏡頭向選民直接喊話，試圖闡明政見。面對特朗普頻頻打斷與指控，拜登或是回擊，或是以輕笑帶過，氣勢上雖然不如特朗普，步調也被牽着走，兒子遭到攻擊時也被激怒，但整體感受較為輕鬆、冷靜，也能適時回嗆。

評論認為，總體上看，美國第一場總統候選人辯論陷入大亂鬥，這更深層地反映了美國現下不同立場無法對話所造成的嚴重社會分裂對立。美國2020首場總統大選辯論會沒有真正的贏家，這場沒有聚焦的辯論，美國選民是最大的輸家。

隨着超過100萬美國民眾已經提前投票，且要影響還未拿定主意的選民所剩時間越來越少，在距離11月3日大選日只剩五周之際登場的辯論會具有重要影響力。

現年77歲的拜登在全國民調穩定領先現年74歲的特朗普，不過在那些將決定選舉勝負結果的幾個主戰場州中，雙方民調差距不大。

因為疫情的關係，這場90分鐘的辯論會到場參加的觀眾不多，且保持着社交距離；兩名候選人在進入辯論之時並未握手，遵守新冠疫情的保持社交距離規定。

這場辯論會是在克里夫蘭凱斯西儲大學(Case Western Reserve University)舉辦，是預定舉行三場辯論會的第一場，另外還將舉行一場副總統的辯論會。