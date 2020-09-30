美副国务卿克拉奇：习先生推倒中国的防火墙

美国国务院负责经济发展、能源和环境事务的副国务卿克拉奇（Keith Krach）星期一访问德国期间，在柏林勃兰登堡门旁的美国驻德大使馆内的里根雕像旁称，“借用里根总统的话，习先生推倒中国的防火墙。”

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克拉奇在推特上传的视频中说，“我们在柏林。在30多年前，里根总统就在这里说，‘戈尔巴乔夫先生，推倒这堵墙。’柏林墙不见了。但是，出现了新的数字墙- 中国的防火墙。中国的防火墙将中国人民与自由世界分隔开来，就像柏林墙将德国人民彼此分隔开来一样。30多年前，柏林墙倒塌了。借用里根总统的话，习先生推倒中国的防火墙。”

据悉，克拉奇此次访欧是为了敦促欧洲盟友禁止中国电信巨头华为参与当地5G网络建设，警告华为的参与将会殃及北约安全。克拉奇当天通过参加德国马歇尔基金会举办的网络活动时称，华为是“中共监控之国的臂膀和侵犯人权的工具”，而且新科技是“监控之国的支柱”。

华为则多次否认来自华盛顿的安全问题指控。据了解，在英国和法国对华为相继实行事实上的禁令之后，意大利和德国正在讨论是否允许华为参与本国的5G网络建设。