安理会敦促亚美尼亚阿塞拜疆立即停火重开谈判

卡纳地区从周日起发生的军事冲突也是从2016年以来最严重的一次

联合国安理会在召开紧急会议讨论亚阿冲突后，周二晚间呼吁亚美尼亚和阿塞拜疆停火，并恢复“有意义的谈判”。但阿塞拜疆和亚美尼亚在纳卡地区从上周日起开始的战斗仍在持续，显示土耳其和俄罗斯分别支持力量在该地区交锋。

广告 继续浏览后续

阿塞拜疆和亚美尼亚在纳卡地区即纳戈尔诺-卡拉巴赫的军事冲突没有缓和迹象。由于该地区冲突可能升级，安理会15个成员国29日召开闭门会议进行讨论。

随后联合国安理会本月轮值主席、尼日尔常驻联合国代表阿卜杜·阿巴里周二晚间在一份声明中表示：安理会强烈谴责使用武力，让平民丧生，成员国支持联合国秘书长古特雷斯呼吁双方立即停止战斗，缓和紧张局势，恢复有建设性的谈判。

安理会重申完全支持在美国，法国和俄罗斯与明斯克小组斡旋，维护欧洲的安全与合作。

但是目前亚美尼亚与阿塞拜疆的军事冲突继续，亚美尼亚方面表示在边境交界地区继续交火，阿塞拜疆则表示今晨受到炮轰，双方还首次互相指责在纳卡地区外也发生交火，该地区形势堪忧。

土耳其周二表示，在谈判和在战场上，安卡拉都会支持阿塞拜疆。

卡纳地区分裂分子与阿塞拜疆军队从周日起发生的军事冲突也是从2016年以来最严重的一次。