印度舆论愤慨一19岁少女遭轮奸致死

印度北方邦发生的一桩轮奸底层种姓少女致死案件，在印度造成紧张。警方在没有获得受害人亲属同意的情况下就焚烧了死者的遗体。印度国大党领袖拉·甘地（Rahul Gandhi）想要与受害者家人会面也遭阻拦，并被拘捕，遣送新德里。

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据本台RFI法广记者Côme.B周五（2020年10月2日）发自班加罗尔报道，印度底层种姓的一名19岁少女9月29日周二在北方邦遭四名男子轮奸后遇害。因此引发的危机与日俱增。尽管警方逮捕了肇事者，但家属表示，遇害少女的尸体在没有获得其家属同意的情况下就已被焚烧。印度全国为此愤慨。北方邦（Uttar Pradesh）ˎ 新德里还有拉吉斯坦邦（Rajasthan）周三都爆发了示威。北方邦则严密封锁了案发地区，并严禁集会。

在野的国大党领袖被逮捕

印度反对党国大党甘地家族的两名领袖接班人周四想要与遇害少女的家人会晤，但他们的车队遭警方阻拦后，拉·甘地本人遭逮捕，并被带回新德里。国大党一行200多人，拉·甘地被控没有遵守社交安全规则。

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印度女性遭暴力问题突出

印度司法机构在本周发布的一份有关印度女性遭受暴力情况的最新报告揭示，2019年印度针对妇女的暴力增长了7%，发生本次罪案的北方邦名列榜首。

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