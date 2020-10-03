菅义伟慰问感染新冠的特朗普夫妇

10月3日，美国总统唐纳德·特朗普宣布，他和妻子梅拉尼娅·特朗普的新型冠状病毒检测呈阳性。白宫宣布，特朗普10月3日已移送至马里兰州的沃尔特·里德国家军事医疗中心。 为此，日本首相菅义伟3日在自己的推特上发帖表示，在对感染新冠病毒的美国总统特朗普和夫人梅拉尼娅表示“很担忧”的同时，衷心祝愿他们早日复康。

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菅义伟用英语和日语写道“愿两位迅速战胜新冠，恢复日常生活”。 日本外相茂木敏充在9月29日的记者会上表明，日本、美国、澳大利亚、印度四国外长10月6日将在东京举行会谈，会谈将确认为实现安倍前首相和美国总统特朗普所倡导的“自由开放的印度洋太平洋构想”而合作。预计菅义伟将于四国外长举行会谈。

据悉美国国务卿蓬佩奥将如期访日，菅义伟仍将接受其礼节性拜访。蓬佩奥也将向菅义伟传达特朗普总统的问候。 美国国务院10月2日举行电话简报会，介绍蓬佩奥即将于4日到8日历访日本、蒙古、韩国，并参加6日在东京举行的美澳日印四方外长会议。

电话会上，美国国务院负责东亚太平洋事务的助理国务卿史迪威谈及菅义伟首相刚刚上任时指出：是再次确认基于共通的价值观的和世界观的两国关系的绝好时机。 关于在美中在台海对立，台海局势严峻，蓬佩奥会否会借此之行突然访问台湾，或者利用此次出访，与台湾领导人进行视屏会面等问题，曾两次被记者问及。史迪威说“此时没有进一步的旅程要宣布”。 不过蓬佩奥2日表示：有关历访亚洲的日程是否适当正在继续研究。表示可能会改变一些日程，而10月2日特朗普宣布感染新冠，蓬佩奥当天表示，自己和妻子的核酸检测都是阴性。

据美联社10月2日消息，蓬佩奥表示，当天自己和夫人前往克罗地亚访问，在飞机降落杜布罗夫尼克20分钟前他们就做了新冠检测，检测结果是阴性。 但是蓬佩奥是否算密切接触者？今后的检查结果会不会有变化？各个国家对他的接待是否有变，都十分引人注目。