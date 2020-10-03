非洲债务忧虑随赞比亚困难浮出水面

东非内陆国赞比亚未能获得私方债权人同意其延期偿还的要求。赞比亚在最近几年，是国际债券的众多欠债国之一。国际货币基金组织对非洲债台高筑感到不安，多个非洲国家可能很快就会出现债务违约。

广告 继续浏览后续

据本台法广RFI法文周六（2020年10月03日）的报道，赞比亚的情况在金融界并非没有被引起注意。9月29日周二，私方债权人拒绝了赞比亚提出的延期六个月支付国际债券利息的请求。国际债券，顾名思义是在金融市场上发售的一种债券，这种金融产品很难重新安排偿还期，因为，债权人是银行ˎ 投资基金，有时甚至可能是中间人，与公债不同，背后不是国家可以做出一种有益于借款方的举动。

国际货币基金发出预警

过去十多年来，发行国际债券成为非洲领导人和许多当前出现如同赞比亚情况国家的一种时尚做法。各方都在紧密追踪卢萨卡的崩盘。更令人感到不安的是，当前危机有触发一系列债务违约连锁反应的危险。

之前相关报道 / 回顾2015年希腊金融债务危机

国际货币基金组织已于周四发出了预警。私方债权人，还有中国都接到呼吁，按照工业7强（G7）的做法，采取减轻穷国债务的行动。国际货币基金组织的高管指出，问题越拖越严重。

其它 / 马达加斯加一中资矿业被指破坏环境