中国-西藏和新疆遭遇相同的滥权？

在西藏，中国采取的措施接近在新疆自治区之所闻。强迁ˎ 军事化教育营等等，超过50万农村劳动者被迫成为雇员以期达到最高领导人制定的政治目标，以上都是一名德国学者为美国智库詹姆斯敦基金会（Jamestown Foundation）所作的一项研究的结论。

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据本台RFI法广周日2020年10月4日的法文报道，德国学者Adrian ZENZ是最早明确提出当局在新疆少数民族问题上存在滥权的中国问题专家。他在接受本台RFI法广记者Vincent.S采访时做出如下表述。

Adrian ZENZ：中国政府把在新疆的做法用到了西藏。这是一套强制教育和职业再定位的计划，极其的集中和军事化。包括把生活在贫困线的藏族农ˎ牧民安置在包含军事训练的教育营，以便之后组织他们的职业调动。2020年初以来，分配下来的工作岗位经常是在西藏之外。当局执行的政策也是要推动这些贫苦劳动者放弃他们的土地和牲畜，让给国家的集体企业。他们变成了股东，之后被中国工厂雇为职员。

这一过程和新疆的十分接近，尤其是把农村劳动者捉到军事化教育的建筑内。还有在从这类拘留营出来时的那些强行安置机制。这都是针对某一就改变传统生活方式持保留的少数民族，旨在改变他们被当局所定性的“落后”。

短期的政治目标是要嫁接中国主席习近平的脱贫承诺。而贫困的衡量是依据所申报的收入，但藏族农ˎ牧民的收入很难确定。他们通常是自给自足，生活靠他们地里的产品和小生意就足以。当局无法接受这种不确定性。强迫这些民众从事拿工资的工作，可以声称西藏民众都已脱贫。

目标之二显然是为了社会控制。西藏农ˎ牧民显然难以控制，他们以独立的方式生活，依照他们自己的日历和地方习俗。这在当局眼中长期以来被认为是一种耻辱。这些新措施将很快能让中国政府具有控制这些民众的能力。

（完 - Fin ）

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