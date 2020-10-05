政治強人的掉以輕心 無孔不入的新冠病毒

美國總統特朗普確診感染上新冠病毒，這也是繼英國首相約翰遜，巴西總統博爾索納羅感染新冠後的又一位首腦分析指出這三位政治強人被感染絕非巧合，與他們掉以輕心，輕視新冠病毒的嚴重性，不遵守戴口罩等措施不無關係。

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特朗普總統在上周五確診感染新冠病毒後，住進醫院，周日情況出現好轉，他乘坐專車短暫離開沃爾特·里德醫療中心，他戴着口罩在車內向醫院外的支持者揮手致意。白宮的總統醫生小組周日首次透露特朗普數次出現高燒，輸氧2次後情況好轉，而且表示特朗普有望今天周一重返白宮。美國國家安全顧問表示總統掌握權力，團隊做好一切準備。

法國經濟《回聲報》編輯寫道上周三看過特朗普與拜登進行總統競選辯論的人對這個場景會記憶猶新，特朗普嘲笑拜登說自己不需要像拜登那樣戴口罩，每次看見拜登他都戴着口罩，與你要拉開60米距離來講話，他從未見過有人戴上如此大的口罩。現在不幸的是特朗普確診感染新冠病毒。

眾人目前關注特朗普健康狀況變化和對不到一個月的美國總統大選活動的影響，大家會想到他與約翰遜，博爾索納羅三人的共同點就是他們都是民粹強人，曾經輕視新冠病毒的危害性。

在爆發新冠疫情後，英國首相約翰遜曾經表示不害怕病毒，誇耀自己繼續與大家握手後，他於3月27日確診感染，住進醫院，險些沒有挺過來。康復後，約翰遜首相承人曾經病情嚴重，隨後英國政府也加大控制疫情和隔離力度。而巴西的博爾索納羅在7月底確診，隔離結束康復後繼續調侃到新冠疫情如同小感冒。

分析指出這三位國家首腦具有民粹傾向的特點，還有另外一個共同點，就是他們都輕視本次爆發的新冠疫情，自認為比科學家要高明，沒有遵守醫生建議的保持社交距離和戴口罩的保護措施，他們自認為是 « 強人 »。

問題是美國，英國和巴西這三個國家屬於受到新冠疫情影響最嚴重的國家，排行全球國家感染人數的前五位。

美國已經有20萬7千多人死亡，這與美國政府應對新冠疫情的措施不無關係。

美國總統特朗普確診，我們祝願他早日康復，而其政治影響如何，目前來預測為時過早。

對此《費加羅報》國際部評論認為，的確特朗普總統確診感染新冠病毒，在政界引起震動，理論上講會影響其還不到一個月的總統競選活動，他的健康有關的信息也會影響美國選舉投票，特朗普是否能夠繼續參加競選活動 ?隨後領導美國呢 ?

美國總統特朗普曾經淡化新冠疫情的嚴重性，導致美國有超過20萬人死亡。自從特朗普確診後，即使他陣營都認為如果總統進行戴口罩的保護就不會出現目前這個局面。

但是評論指出不要過早下結論，特朗普出道就如同政治界的黑馬，推翻了所有政治評論的預測。對於美國總統健康來說，未來數日將是關鍵時刻。在目前的考驗中特朗普精神良好，充滿鬥志，如果他能夠康復健康，他將成為戰勝新冠病毒的總統候選人，特朗普會展示其驚人的能量，他號召美國人與他一起戰勝病毒，走出最壞的情況。