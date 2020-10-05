政治强人的掉以轻心 无孔不入的新冠病毒

美国总统特朗普确诊感染上新冠病毒，这也是继英国首相约翰逊，巴西总统博尔索纳罗感染新冠后的又一位首脑分析指出这三位政治强人被感染绝非巧合，与他们掉以轻心，轻视新冠病毒的严重性，不遵守戴口罩等措施不无关系。

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特朗普总统在上周五确诊感染新冠病毒后，住进医院，周日情况出现好转，他乘坐专车短暂离开沃尔特·里德医疗中心，他戴着口罩在车内向医院外的支持者挥手致意。白宫的总统医生小组周日首次透露特朗普数次出现高烧，输氧2次后情况好转，而且表示特朗普有望今天周一重返白宫。美国国家安全顾问表示总统掌握权力，团队做好一切准备。

法国经济《回声报》编辑写道上周三看过特朗普与拜登进行总统竞选辩论的人对这个场景会记忆犹新，特朗普嘲笑拜登说自己不需要像拜登那样戴口罩，每次看见拜登他都戴着口罩，与你要拉开60米距离来讲话，他从未见过有人戴上如此大的口罩。现在不幸的是特朗普确诊感染新冠病毒。

众人目前关注特朗普健康状况变化和对不到一个月的美国总统大选活动的影响，大家会想到他与约翰逊，博尔索纳罗三人的共同点就是他们都是民粹强人，曾经轻视新冠病毒的危害性。

在爆发新冠疫情后，英国首相约翰逊曾经表示不害怕病毒，夸耀自己继续与大家握手后，他于3月27日确诊感染，住进医院，险些没有挺过来。康复后，约翰逊首相承人曾经病情严重，随后英国政府也加大控制疫情和隔离力度。而巴西的博尔索纳罗在7月底确诊，隔离结束康复后继续调侃到新冠疫情如同小感冒。

分析指出这三位国家首脑具有民粹倾向的特点，还有另外一个共同点，就是他们都轻视本次爆发的新冠疫情，自认为比科学家要高明，没有遵守医生建议的保持社交距离和戴口罩的保护措施，他们自认为是 « 强人 »。

问题是美国，英国和巴西这三个国家属于受到新冠疫情影响最严重的国家，排行全球国家感染人数的前五位。

美国已经有20万7千多人死亡，这与美国政府应对新冠疫情的措施不无关系。

美国总统特朗普确诊，我们祝愿他早日康复，而其政治影响如何，目前来预测为时过早。

对此《费加罗报》国际部评论认为，的确特朗普总统确诊感染新冠病毒，在政界引起震动，理论上讲会影响其还不到一个月的总统竞选活动，他的健康有关的信息也会影响美国选举投票，特朗普是否能够继续参加竞选活动 ?随后领导美国呢 ?

美国总统特朗普曾经淡化新冠疫情的严重性，导致美国有超过20万人死亡。自从特朗普确诊后，即使他阵营都认为如果总统进行戴口罩的保护就不会出现目前这个局面。

但是评论指出不要过早下结论，特朗普出道就如同政治界的黑马，推翻了所有政治评论的预测。对于美国总统健康来说，未来数日将是关键时刻。在目前的考验中特朗普精神良好，充满斗志，如果他能够康复健康，他将成为战胜新冠病毒的总统候选人，特朗普会展示其惊人的能量，他号召美国人与他一起战胜病毒，走出最坏的情况。