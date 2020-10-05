特朗普出院秀 疑问仍有?

美国总统特朗普确诊住院引发全球震荡与关注。尽管特朗普多次及时报告病情，并安抚情况良好，但围绕特朗普病情与医治一直有问号。根据美国媒体消息，特朗普已经于昨天出人意料出院回到白宫，稍后再回到医院。特朗普是否完全痊愈，情况仍然并不明朗。特朗普没有透露短暂出院的理由。

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据法新社报道，美国总统特朗普总统昨天稍晚搭车暂离军医院，回到白宫。

因特朗普途中高调向车外粉丝挥手示意，随即招致医界批评，控他为政治作秀不顾他人染疫风险。白宫表示，车队出发前已采取适当防疫措施。据白宫发言人迪尔（Judd Deere）表示，这趟车程「很短」，特朗普是在车程「最后才向支持群众挥手」，之后很快就返回医院套房。

迪尔说，车队出发前「已采取适当防疫措施」，以保护总统和支持他的人员，且是在医疗团队评估安全后才放行。

特朗普短暂离开华府近郊的华特里德国家军事医学中心（Walter Reed National Military Medical Center），媒体影片显示，特朗普戴着口罩坐在黑色休旅车后座，向窗外粉丝挥手致意。多名卫生专家随即上社群媒体批评他「作秀」，还说这证明他什么都没学到。

华特里德国家军事医学中心主治医师、乔治华盛顿大学急诊医学灾难医学负责人菲力普斯（James Phillips）推文说：「总统根本没必要搭车，害得车内每个人现在都要隔离14天。他们可能会生病，可能会丧命。为了政治作秀，特朗普将他们性命置于险境，真是疯了。」

法新社说，美国宾州大学医学伦理及卫生政策系主任易曼纽（Zeke Emanuel）也推文批评特朗普不负责任，让特勤局人员载着染疫的他，还拉上车窗，让他们面临不必要的感染风险，而这一切都是为了作秀。

据路透社消息，美国总统特朗普的医生表示，特朗普可能最快周一出院，不过他的病情仍然不明，且外部专家警告称，他的病况可能不轻。

特朗普自周五住进沃尔特里德国家军事医疗中心后，已发布一系列视频，好让民众确信他正在康复。美国已有740万人感染新冠病毒，并有超过20.9万人死亡。

他在周日发上推特的视频中表示，“这是一个非常有趣的旅程。我对新冠病毒有了很多的了解。”

据该报道说，特朗普对抗民主党人拜登的连任之战打得辛苦，若病愈重回白宫可能有助于特朗普营造出一切正常的感觉。

根据路透社与益普索周日公布的一项联合调查显示，特朗普的支持率比拜登低10个百分点；约65%的美国人认为如果特朗普更认真对待新冠病毒，他原本可以不被感染的。

特朗普的医生们表示，他的健康状况正在好转，他最早可能在周一回到白宫。

但他们在给特朗普治疗时采用了类固醇地塞米松。这通常只用于最严重病例的治疗。而且特朗普只注射了两剂抗病毒药物瑞德西韦，而注射疗程要持续五天。

据白宫医生Sean P. Conley周日表示，特朗普的状况比他先前承认的要糟。Conley称，特朗普在上周五早上发高烧，在他的血氧含量下降后，医生让他接受了供氧治疗。