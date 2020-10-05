白宫新闻发言人麦肯内尼成最新进入确诊名单之人

在美国总统特朗普宣布确诊武汉肺炎后，白宫的感染人数持续扩大，白宫新闻发言人麦肯内尼５日成为最新一位加入确诊名单的白宫官员。她发出声明表示，今天上午确诊，但她并未有任何症状，她也将开始自主隔离。

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白宫新闻发言人凯里·麦肯内尼（Kayleigh McEnany）周一（10月5日）发表推文称，自上周四以来每天的测试结果持续是阴性，但她在周一上午测试的结果呈现阳性。不过没有症状。

除了麦肯内尼外，到目前为止，多名美国政府官员、共和党人测试结果呈阳性，他们是：特朗普总统夫人梅拉尼娅，白宫高级顾问希克斯（Hope Hicks），特朗普竞选经理比尔·斯蒂芬（Bill Stepien），共和党全国委员会主席罗娜·麦克丹尼尔（Ronna McDaniel），特朗普总统个人助理尼克·卢纳（Nick Luna），共和党参议员麦克·李（Mike Lee），犹他州共和党参议员汤姆·提利斯（Thom Tillis），北卡州共和党参议员罗恩·约翰逊（Ron Johnson），威斯康辛州前顾问凯莉安·康威（Kellyanne Conway），前新泽西州州长克里斯·克里斯蒂（Chris Christie）。

此外，美国亚利桑那州联邦民主党众议员洛伦佐·塞拉（Lorenzo Sierra）周一（10月5日）因与新冠病毒（COVID-1）相关的并发症被送入华盛顿特区一家医院的重症监护室（ICU）。

他几天前曾经发推特说：“尽管始终采取了广泛的预防措施，但我们还是被感染了。这表明COVID-19具有高度传染性，并且仍然是非常真实的公共卫生问题。”